《全裸監督》第二季前導預告公開　43秒重溫首季大尺度場面

串流影片平台Netflix在全球各國投資打造越來越多原創電影和劇集，像是2020年末一同推出的漫畫改編日劇《今際之國的有栖》和韓劇《Sweet Home》都大獲成功，前者還直接確定續訂第二季。不過在瘋狂長髮電玩宅男過關打怪之時，你是否還記得去年Netflix轟動推出的18禁劇集《全裸監督》呢？現在Netflix就正式宣布《全裸監督》第二季將會順利在今年就上線，帶領我們看見真實存在的日本傳奇三級片名導演村西透與AV女優黑木香的更多後續故事！

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《全裸監督》由日本一線男星山田孝之「犧牲色相」只穿一條內褲扛著攝影機飾演三級片名導演村西透在80年代的真實造型，更勁爆的是年僅24歲的新生代女演員森田望智還直接全裸上陣演出神秘AV女優黑木香，當然這位家庭富裕、高學歷卻選擇出來拍三級片的AV女星也是真實存在過的傳奇人物，第一季後段山田孝之與森田望智直接裸身上陣飾演一段「情欲對手戲」令觀眾難忘，也更令人期待第二季黑木香慾望大解放、大暴走之後的人生走向。

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Netflix於新年之際正式宣告《全裸監督》第二季不受過去一年的新冠肺炎疫情影響，順利於2021今年獨家上線！不過預告內的鏡頭主要是帶領大家回顧第一季村西透大起大落的三級片導演崛起鏡頭，讓我們一起期待正式預告公開！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】