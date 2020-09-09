每當說起日劇的王道設定，相信大家都會聯想到「純愛、少女、校園」等字眼。其實日本不是只有少女粉紅戀愛劇，各種黑暗、色情、獵奇的題材也做得很出色。《Opener開罐》整合了6套尺度超大的日劇，喜歡特別題材的你千萬不能錯過！

這套劇集網民評價是：「編劇的腦子有病嗎？」（《我們都是超能力者》）

去年Netflix上架的《全裸監督》露骨程度極高，一時成為網民討論熱話，形容「對日劇另眼相看」。日劇的王道題材多是少女戀愛劇，但其實這些年開始出現各種暗黑獵奇題材，其中有多個不倫戀、出軌等「三觀盡毀」的故事，《Opener開罐》整合了6套限制級日劇，帶你打開新世界的大門！

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同場加映：日本8、90年代最美初戀10位仙氣女星全盛期VS近況照

8、90年代的日本可說是日劇和偶像歌手的全盛時期，雖然那段美好時光已成為回憶，但經典還是令人回味無窮。《Opener開罐》帶大家回顧10位曾經紅遍亞洲、在多位日本粉絲心目中的初戀女神，當年十幾歲的少女們，現在已踏入中年，部分更成為人妻，你能認出她們嗎？

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觀看答案及全文：多圖｜日本8、90年代最美初戀女神 10位仙氣女星全盛期VS近況照