【新冠肺炎】《全裸監督2》劇組有人確診即停工　田中圭兩劇延期

由日本男演員山田孝之主演、講述一名色情片導演傳奇一生的Netflix話題劇集《全裸監督》於去年上架後大獲好評，並決定開拍第二季。不過，近日有消息指劇組有劇組工作人員確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），《全裸監督》續集的拍攝面臨全面停工。

據日本傳媒報道，《全裸監督》第二季預定於2021年上架，惟有工作人員確診所致，劇組要全面停工，更可能會令劇集延遲上架。另外，據稱劇組時借用TBS電視台的攝影場地拍攝，因此估計亦可能會對TBS電視台的戲劇作品帶來影響。

山田孝之主演的《全裸監督》第二季原定於2021年上架。（《全裸監督》劇照）

除了《全裸監督》第二季的拍攝受影響之外，山崎賢人主演的《王者天下》電影版續集亦因疫情關係受阻，劇組原本預計於6月要到中國內地拍攝，加上作品背景本來就發生在內地，因此無法改在日本拍攝，讓劇組相當頭痕。

山崎賢人主演的《王者天下》電影版續集原定於6月到中國內地拍攝，但因疫情影響令計劃受阻。（《王者天下》宣傳海報）

另外，日劇界亦受到疫症影響大亂陣腳，各電視台原本於今月開播的新劇亦相繼延遲播出。NTV昨日（6日）宣布原定於本周六（11/4）和下周三（15/4）首播、由中島健人與平野紫耀共同主演的《未滿警察Midnight Runners》和篠原涼子主演的《超級特派員》續集，因拍攝受阻而延遲開播。

石原里美和田中圭主演的新劇《默默奉獻的灰姑娘～醫院藥劑師的處方箋》，早前亦因疫情問題影響在醫院內的拍攝，並本來於後日（9日）正式開播，不過富士電視台今日卻突然宣布改期，改播前年7月播出由山崎賢人主演的日版《Good Doctor》（港譯《善良醫生》）。

【新冠肺炎】石原里美新劇拍攝受阻 首播前兩日富士宣布延期播放

石原里美和田中圭主演的新劇《默默奉獻的灰姑娘～醫院藥劑師的處方箋》原於後日開播，電視台今日宣布改期。（《默默奉獻的灰姑娘～醫院藥劑師的處方箋》宣傳海報）

田中圭擔正的東京電視台新劇《螺旋的迷宮》原定於4月24日播出，電視台今日下午也決定延遲開播。而木村拓哉主演的《BG~身邊警護人~》第二季原定於4月16日首播，亦因疫情影響停止拍攝而宣布延期。