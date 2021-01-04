ERROR保錡稱與前女友已分手否認偷食　沙律IG貼雞同鴨講照有玄機

組合ERROR成員保錡和「宅男女神」張沛樂（沙律）於今日凌晨（4日）爆出秘戀消息，雙方之後各自向傳媒默認戀情。但之後竟隨即再然爆出保錡原來有名正印女友Carrie，她向《香港01》記者透露對男友和沙律的戀情並不知情，亦直言自己和保錡沒有分過手，還於上年10月一同慶祝生日，令沙律疑似成為第三者。

保錡否認自己一腳踏兩船。（Instagram：@k_p0k1）

沙律被指是第三者。（IG：＠charlottecheung107）

保錡今早回應傳媒時承認上年10月的確有和Carrie慶祝生日，但強調Carrie只是前女友，而且兩人已經沒有聯絡一個月，並強調已經交代清楚關係，自己回復單身後才與沙律開始發展。

被指是第三者的沙律，則更新兩則Instagram限時動態：「人類是很奇怪的生物，明明夾不來，總想試試夾一下，因為不甘心，明明很夾，周遭的人會問怎樣夾，我不信！相信是親身經驗，不是說了就相信，因為人類就是你說了，我就是不想相信，因為無親身經歷過。」她之後亦上載一張雞同鴨講的照片，似乎意有所指，暗示有人不肯分手。

沙律上載「雞同鴨講」的圖片。（Instagram：@charlottecheung107）

沙律發文暗示有人不肯分手。（Instagram：@charlottecheung107）