廣瀨愛麗絲傳與籃球員男友戀情告吹　拍拖4年曾談婚論嫁

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-26 12:30

日本女星廣瀨愛麗絲被傳已經和交往4年的日本籃球選手代表田中大貴分手。據稱，廣瀨是因為擔任籃球「B.LEAGUE（Bリーグ）」的應援支持者而與對方結緣，二人在2016年年尾開始交往。廣瀨本身很喜歡籃球，所以兩人一拍即合。

曾傳出過結婚謠言的廣瀨愛麗絲與田中大貴看似感情穩定，卻早在去年夏天已被日本雜誌報導實則早已分手的消息。據體育雜誌記者透露，因東京奧運延期，仍然需要專注練習的田中與疫情關係而閒下來的廣瀨產生了隔閡。不過，在田中證實染疫的新聞中，不但提及廣瀨有強烈的結婚意願，第二天另一本體育雜誌的報導中也提到，雖然二人因為疫情與工作已經一個月沒有見面，但二人仍然順利交往中。

+ 2 + 2 + 2

然而，半年後的今天，廣瀨愛麗絲與田中大貴再次傳出分手消息，而這次的原因有所不同。根據日本電視台相關人士表示：「這次是因為廣瀨的工作太忙了，所以提出分手。」

廣瀨愛麗絲主演的《認識的妻子》目前正在熱播中，她憑亮眼的演技得到了大家的肯定。該作是冬季日劇中，少有收視率一直上升的作品。從第3話的6.5%，第4話的7.6%到第5話的7.8%，一直有上升的趨勢。廣瀨也因此被稱為「隱藏的收視女王」。其實，不只《認識的妻子》，去年有廣瀨助演的《Top Knife》也得到了11.3%的平均收視率，《七人的秘書》則是14.5%，令她工作邀約不斷。

+ 3 + 3 + 3

據電視劇相關人士透露，廣瀨是有名的氣氛製造者。就連新人劇組人員，她也會好好打招呼，只要她一入場，氣氛就會隨即變得柔和起來。想當然不僅僅是女演員的工作，綜藝節目的工作也邀約不斷。

其實，廣瀨將於3月7日擔任《R-1グランプリ》的主持人，這是她第一次主持現場直播節目。據說正因為廣瀨的工作接踵而來，才造成二人距離越來越大。當日本記者向廣瀨的所屬事務所求證，得到的答案是「私人事我們交由她本人處理。」。

與廣瀨愛麗絲相熟的朋友則透露，她經常都會聯絡妹妹廣瀨鈴，聽她訴說戀愛問題。而在1月20日播出的《TOKIOカケル》中，當被問到對於結婚的想法時，她則表示現在完全未有打算結婚，說沒辦法和別人一起生活，覺得一個人一邊喝熱酒一邊睇戲超幸福，看起來一點都不想婚。

【相關圖輯】11套必睇冬季日劇清單 綾瀨遙《天國與地獄》演殺人魔有意外驚喜