2019日本「今年之顏」結果出爐　37歲女星美貌勝21歲廣瀨鈴奪冠？

2019年即將過去，每個範疇都在回顧今個年度所發生的大事。近日，就有日本網站《modelpress》公佈了2019年度10大「今年之顏」女藝人，未知你喜歡的女藝人又有否榜上有名？而當中，她們的髮型竟有共通點？

「今年之顏」並不是隨便由網站獨自選出來的，而是經過三方面的數據審查而成。

首先《modelpress》於2019年11月1日至17日向讀者進行了一項調查，希望了解他們認為的「今年之顏」，其後再由30名編輯評審以及根據女藝人於2019年於新聞文章的曝光次數而綜合起來，最後得出以下10名最具話題的代表女藝人名單。

先按圖觀看2019年度10大最具話題女藝人名單：

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雖然名單中的女藝人並不是每個都發展得大紅大紫，有些更是剛剛才得到較大的知名度，但的確每個女藝人都有着自己的性格與堅持的地方，甚至就連保養方法也引起女生們關注，即使人氣未及其他經常上榜的女藝人，但似乎她們都同樣愛美，大部份的上榜女星都留有瀏海造型。

修剪了適合的瀏海當然能夠帶來一份可愛感，甚至是減齡更青春的效果；不過，瀏海的種類也要配合年齡而定，不然便會有種故意裝成熟或年輕的感覺，而是讓人耳目一新。到底20+與30+的女生在修剪瀏海時，有什麼需注意呢？

20+代表：廣瀨鈴、奈緒、山本美月、西野七瀨、宮脇咲良

20+的女生正值青春的階段，大概各種類型的瀏海也可嘗試一下。例如是眉上瀏海也絕對不會有年齡上的差異，亦不會有種稚氣感出現，相反更能呈現一種俏皮、有活力的感覺，甚或是配合衣着營造出文青氣息，適合鵝蛋臉形的女生，而圓臉女生則不能隨便修剪了，否則只會令臉上圓上加圓。

另外，20+的女生亦十分適合把瀏海修剪成厚重的齊瀏海，完全沒半點唯和感；同時，也可以將瀏海作旁分，讓整體看起來更乾淨俐落，對於額頭較窄或臉形較短的女生，也可帶來修飾臉形效果。

30+代表：深田恭子、田中美奈實

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30+女生不適合剪瀏海？未必。深田恭子、前主播田中美奈實齊齊以瀏海造型示人，前者是減齡女王，後者則予人知性氣質感覺，各有千秋。不過，如果30+的女生也希望以瀏海造型示人，建議可選擇空氣瀏海，甚至推薦氧氣瀏海。氧氣瀏海的厚度介乎齊瀏海和空氣瀏海之間，不會如空氣瀏海一樣只得「幾條毛」，但同時亦可打造出空氣感，又不會過份稚氣，達到剛剛好的效果。另外，學田中美奈實利用捲髮捧將瀏海捲曲，同時束起低馬尾，更能彰顯出氣質與輕熟魅力。

（資料來源：modelpress）