高海寧內地升呢做「寧姐」　瘋狂掘金出動王浩信拍直播預告勁大牌

高海寧（高Ling）去年憑客串大熱內地劇《三十而已》迅速爆紅，雖然在劇中戲份並不多，但飾演正印的她就憑怒摑女主角江疏影一幕，演技大爆發獲觀眾們狂贊，微博現時更坐擁超過136萬粉絲，人氣勢不可擋！

高Ling做正印，氣場強大！（電視截圖）

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而高Ling亦深明打鐵趁熱的道理，在拍完TVB新劇《七公主》後，就立即飛到北京參與《三十而已》製作人的另一網絡大電影《Tan Tan害我分了手》飾演女主角，據知她獲製作人欣賞，除了為她度身訂造角色，更為她準備了位於朝陽區的5星級酒店行政套房入住，每晚房租叫價萬多元，簡直是巨星級待遇。

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雖然網絡大電影《Tan Tan害我分了手》早已在11月中煞科，但高Ling會繼續逗留當地，除了為邵氏網劇《非凡三俠》宣傳，她更一口氣接了多個商演、直播和綜藝節目，據知酬勞全是6位數字，可謂賺到笑。而日前，她又在抖音透露將會在今日（5日）加入抖音帶貨團隊，又被工作人員稱之為「寧姐」，就連視帝王浩信都要幫「寧姐」拍宣傳片，看來高Ling在當地短短幾個月，地位已極速升級！

點撃下圖力證地位！

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