內地元祖級網紅郭美美出獄後轉行　變樣做性感DJ輕鬆月入百萬

內地元祖級炫富網紅郭美美曾在2011年以「中國紅十字會商業總經理」的身份炫富，引發軒然大波。後來她涉嫌賣淫及開設賭場，被判5年有期徒刑。去年她出獄後，即轉行做火辣女DJ，經常性感上陣去各地演出，再次爆紅的她微博粉絲人數已素累積超過一百萬，據知她更輕輕鬆鬆月入過百萬，令人咋舌！

2015年9月，郭美美涉嫌開設賭場案在北京東城法院第二法庭公開開庭審理。（視覺中國）

郭美美郭美美被捕前的座駕瑪莎拉蒂購於2011年4月2日，購車款為240萬元。（網絡圖片）

有指郭美美經歷過牢獄之災後，早已洗心革面，重新做人，更先後開設了服裝網店，成立了個人品牌。可惜，創業道路上不順，後來又轉戰至上海從事醫美工作，其顏值亦再度進化，但她曾在直播中自爆整鼻失敗，「鼻子都歪了」，坦言自己不是適合整容的人！

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近年，她就開始轉型做DJ去打碟，更豪言：「最近聽到有網友diss（輕視）我當dj不專業，我在這告訴那些人，九年前我登台唱歌、演音樂劇、拍戲時你不知道在幹嘛呢，我五歲學鋼琴大提琴，打碟只是我現在多學的一門技能而已，對我來說只要和音樂相關就沒有學不會的，少拿你自己那點小本事來質疑我，過去大家都只是關注我的話題新聞比較多，不知道我其實一身才藝，以後我只想做好自己的演出事業。」

上月，她更再次炫富稱自己在：「到長沙演出不小心買套房，下午看完就交款。」，隨後，又在評論區寫到：「沒多少錢，兩百（萬）而已。」但不少網民就指她又在炒作。

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