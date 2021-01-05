保錡遭舊愛Carrie爆料兼疑似偷食　粉絲極不滿︰一係退出ERROR啦

男子組合ERROR成員吳保錡（保錡）遭踢爆在沒有與舊愛Carrie Lai（賴嘉賢）講分手的情況下，就搭上性感女神張沛樂（沙律），不過男方回應傳媒時承認上年10月的確有和Carrie慶祝生日，但強調Carrie只是前女友，而且兩人已經沒有聯絡一個月，並強調已經交代清楚關係，自己回復單身後才與沙律開始發展。事件未知真相如何，但有一班網民和ERROR粉絲就非常不滿，在連登討論區議論紛紛，更有人發文表示︰「吳保錡一係解釋清楚，一係退出Error啦」，看來對偶像已死心？

Carrie與保錡。（圖片由受訪者提供）

自從事件爆出後，引來ERROR粉絲在討論區的熱討，更有人以「吳保錡一係解釋清楚，一係退出Error啦」為題，寫了一篇長文，鬧爆保錡，認為對方「如果真係分咗手先再溝（媾）沙律嘅話，咁咪一五一十咁解釋咗佢囉」，又講「正常人都唔應該一腳踏兩船啦，身為藝人你更加要檢點d（啲）啦，你衰你嘅事啊，你掛住Error呢個名係身，即係你有事就會連累埋其他3個成員架（㗎）啦。」等等，對他作出控訴。其他網民的意見不一，有人支持ERROR換人，但有人就覺得不應該因為私人感情事影響而封殺他。

ViuTV的Facebook上傳有保錡的預告。（Facebook截圖@ViuTV）

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其實ERROR手頭上應該還有工作，保錡在節目《膠戰》亦有亮相，而ViuTV也照在Facebook上傳有保錡的宣傳片，似乎未有被消息影響。

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