有「宇宙最強」之稱的甄子丹跟太太汪詩詩育有一子一女,今年16歲的女兒甄濟如(Jasmine)遺傳了媽媽的強大基因,除了樣子長得超似外,身材也相當高䠷。她也不時在IG上載最新靚相,靚女又型格,實在是有潛質的星二代。日前,為了慶祝踏入2021年,她着紅色短身上衣加紅色短褲,大跳熱舞,背景音樂是Dua Lipa的《Break My Heart》,而片段更是由媽媽操刀。見到Jasmine跳得似模似樣,一舉手一投足都勁有台型,她寫道︰「Dancing into 2021.」而爸爸甄子丹更冧爆留言︰「Jasmine my dancing queen!」果然是女兒的忠實粉絲!

甄子丹和太太汪詩詩好恩愛。(Instagram@donnieyenofficial)

點擊下圖逐格看Jasmine的舞姿和其他靚相︰

+ 20 + 20 + 20

+ 13 + 13 + 13

同場加映︰姊妹淘|15位女主持零妝真實面貌曝光 謝芷倫唔化妝竟撞樣葉璇

姊妹淘|15位女主持零妝真實面貌曝光 謝芷倫唔化妝竟撞樣葉璇