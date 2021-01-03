上位新聞女神袁思行行山都咁靚　轉做無綫全職主播個人背景大起底

無綫新專題《行行有好景》由主播們輪流帶大家尋覓香港美景，非常有意義，但網民焦點就集中在靚女主播身上，事關節平時大家見到她們着行政人員套裝在主播台報新聞，而這個節目就帶給大家另一種感覺。繼早前的人氣高妹主播黎在山後，今次有上位的新聞小花袁思行。

袁思行眼大大，樣子甜美。（網上圖片）

袁思行今年23歲，她從小到大都讀名校，去年在香港大學新聞系畢業，她在2019年暑假就在無綫做實習記者，同年年底轉做兼職主播，再在去年大學畢業後做全職主播。她在讀書時是游泳健將，擅長游蛙式，更參加過「全港運動會」游泳比賽。外表仙氣又甜美的她已被網民力捧為新上位的新聞小花，不過她就比較低調，無論Facebook和Instagram都設定為私人帳號。今次主持行山節目中見到的她，紮了All Back頭，穿上行山裝，又在鏡頭前大玩自拍，主持風格比平時活潑，帶給大家全新的感覺，難怪有網民大讚她︰「仲靚過報新聞嗰陣」！

點擊下圖看袁思行的行山Look和生活照︰

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看看上回由另一位靚女主播黎在山主持的節目截圖︰

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