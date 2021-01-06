聲夢傳奇｜Yumi鍾柔美絕對是冠軍大熱　100次實戰經驗仲係TVB愛將

無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》於日前（03/01）終於都正式亮相，15位參賽者一次過在節目《聲夢傳奇第一次召集》大騷唱功，觀眾都盛讚參賽者水準極高！不過《聲夢》參賽者年紀較輕，最細的只有14歲，最大的亦不過是25歲。

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點擊睇9位參賽者的女參賽者：

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點擊睇6位參賽者的男參賽者：

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14歲的鍾柔美（Yumi）在《第一次召集》中獻唱《到此為止》，紮實的唱功成功俘虜不過觀眾的心。Yumi是一位中菲混血兒，之前是女童組合「A Little Bit Shy」的成員，勿看她年紀輕輕，其實她自6歲開始至今已經參加過大大小小超過100次比賽，獎項多不勝數。而且Yumi亦多才多藝，學習的才藝包括有唱歌、鋼琴、結他、色士風、跳舞、演戲，一個星期7日之中，除了固定的5天上學日之外，Yumi每星期仍然要上3至4節介乎1至1.5小時的才藝班，幾乎完全沒有時間休息。2019年，Yumi參加了由「紅人堂體育及娛樂集團」籌辦首屆「登堂入室歌唱比賽」，憑住唱跳一首陳慧琳的《花花宇宙》奪得冠軍。

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除了台上經驗夠豐富，Yumi亦有多個劇集演出經驗，是TVB的御用童星之一。雖然戲份並不多，但勝在見大場面，亦有錄影經驗，相常她會較其它參賽者表現更加淡定！

睇睇Yumi嘅劇集經驗：

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