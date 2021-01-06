林青霞微博評論大談張國榮王祖賢　網友超激動：有生之年！我喊咗

林青霞自從去年11月再次開通微博後，不時都發文曬相，分享生活點滴，甚至還在評論區回覆各位網友留言，同大家互動，非常親切，而網友們也樂此不疲，經常會向林青霞提問，大部分都得到本人親自解答，今日（6日）相關評論更登上熱搜。

事緣昨日（5日）林青霞談及新書《鏡前鏡後》中的一篇文章「閨蜜」，寫了施南生送給她的一個Louis Vuitton化妝箱，雖然已經35年，但依然很堅實，因此又引來不少網友留言，大讚她們的閨蜜情。

林青霞曬施南生35年前所贈禮物。（微博@林青霞）

當中有網友寫道：「想聽姐姐講三毛」，想不到林青霞予以回應：「她是個為愛情而活的人」。結果一發不可收拾，網友們接連問到多位明星，包括梅艷芳、張國榮、鄧麗君、王祖賢，而林青霞都一一回覆，對個個都讚賞有加：「梅艷芳是個非常有義氣的江湖兒女」、「很多人想看我寫張國榮，包括白先勇，讓我想想怎麼寫」、「鄧麗君？她是個處處為人著想的人」、「祖賢個子好高，皮膚好細好白，講話輕輕的帶點氣音，很喜歡笑」。

林青霞同王祖賢都是很多人心目中的女神，兩人合作過不少電影，尤其是1993年的《東方不敗之風雲再起》，兩人更有不少親密戲份，是網友公認的「最佳CP」，因此見到林青霞的評論後都非常激動，紛紛表示有生之年終於再看到兩人的關聯等。