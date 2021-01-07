胡杏兒自覺「四十不惑」　罕有提10年前感情狀態：不是我想的那樣

胡杏兒自從參加了內地綜藝節目《演員請就位2》後，工作與人氣都提升不少，近日她在訪問節目《送一百位女孩回家》中，大談事業與家庭，更罕有提及10年前的感情狀態。

踏入40歲行列的杏兒事業家庭雙收，她坦言自己並不在意年紀，也不擔心衰老，唯一害怕的是「時間越來越少」：「尤其你有了孩子之後，其實是每一天你陪著他做同樣的事情，你覺得時間過得特別快。」面對主持人張航提問：「你現在覺得是四十不惑嗎？」對此杏兒表示，心理上比起30歲更穩、更平安，也不會害怕在《演員請就位2》後人氣減退，因為背後有家人的支持，所以其他都是一些比較虛有的東西，「當然我們都希望是能追求到的一些東西，但是歸根到底，還是能得到愛，就已經是很能夠支撐你整個人的一個東西吧。」

杏兒似乎有計劃在北京租樓。（微博@送一百位女孩回家）

聊天過程中，張航透露曾經問過其他藝人「你快樂嗎？」結果有人哭了，有人覺得好似自己沒有想過這個問題，或者無人在意過自己快不快樂。杏兒若有所思地說：「十年前問我這個問題，我可能會哭。（那個時候心裡有缺口？）很大的缺口。就是可能工作上也沒有很大的認可，然後愛情上也不是我自己想象那樣的，我可能也會哭，但現在就不會了。」

2005年，杏兒同黃宗澤（Bosco）因合作無綫劇集《我的野蠻奶奶》而擦出火花，但兩人一直以來都非常低調，緋聞足足傳了7年，直到2011年，杏兒憑藉《萬凰之王》斬獲視后後，才公開認愛，其後在2012年和平分手。3年後，杏兒同老公李承德相戀並結婚，婚後先後誕下兩子李奕霆、李奕霖，現在即將迎來第三個孩子，一家人恩愛有加，幸福美滿。

杏兒同李承德結婚5年，相當恩愛。（Instagram@myoliemyolie）

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