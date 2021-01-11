萬千星輝2020｜馬國明失落最佳男主角　13度提名再次與視帝擦過

《萬千星輝頒獎禮2020》「最佳男主角」由王浩信奪得，馬國明又再一次失落「視帝」寶座，其實他在《使徒行者3》中亦十分出色，破格地飾演飾演奸角「韋作榮／魏德禮」，也得到不少觀眾認同。

馬國明失落《萬千星輝頒獎禮2020》最佳男主角。（《使徒行者3》劇照）

對比起往年，2020年的視帝爭奪戰更為激烈！除了有今年的「視帝」王浩信以及黎耀祥、陳豪幾位外，還有林峰、譚俊彥以及韋家雄等賽前呼聲極好的對手。其實自2005年《同撈同煲》至2020年，馬國明已經被提名過足足12次，連續11年與「最佳男主角」擦身而過，才終於在去年2019年成功奪獎，今次失落「最佳男主角」實在有點可惜！

馬國明在《降魔的》飾演的馬季令人印象深刻。（劇照）

其實近年馬國明也是備受力捧的演員之一，入行21年來他的努力以及成績都是有目共睹的，無論是《衝上雲霄》的高志宏，《律政新人王》的變態特殊癖好者Joe Chan，又或是《肥田囍事》的麥家輝，《降魔的》的馬季以及《白色強人》的唐明，馬國明都展現出他能擔任的角色多元性以及可塑性，喜劇角色、正派甚至反派都能演得入木三分，實在不易。馬國明由無綫電視第14期藝員訓練班畢業後，由跑龍套開始做起，經過多年努力才在2006年奪得「飛躍進步男藝員」，再一步一步在2019年踏上視帝寶座，實屬不易。今年與「最坐男主角」擦過，空手而回，唯有下年再努力啦。