林建名逝世│承認有逾千性伴17歲失身　為盡興食「偉哥」重振雄風

大名娛樂老闆林建名，今晨 （8日）因淋巴癌於養和醫院病逝，享年84歲。人稱「大少」的他一生風流多情，其身邊女伴多不勝數。曾不畏言接受媒體訪問時自爆性史，承認有逾千性伴，更為了盡興要服用「偉哥」增強表現，不過就強調自己持久力方面是沒有問題的。

林建名因淋巴癌於養和醫院病逝，享年84歲。（視覺中國）

身為富家子弟林大少曾留學英國，並在當時的求學階段失身，當年他只有17歲而已。據他自己坦承，在17歲之時於巴黎遊玩期間在夜店認識一名法國女生，並與其發生性關係。其後認識一位英國模特兒，二人「有性無愛」的關係維持了三年之長，認為有女朋友不等於就是戀愛，只是想有一個伴而已。

令大家最為驚訝的是他曾自爆玩過「多人運動」，在丹麥旅遊的時候認識兩名女子，之後就同她們進行多人運動，不禁令人覺得林大少年輕時的確玩很大。即使到了年邁時期，他依然享受身邊女伴轉不停，不過就坦然體力同年輕時的確有差別，所以需要靠服用「偉哥」來重振雄風，又強調自己對女生咸濕得來又好藝術，絕不粗魯。

林建名承認自己性伴女有好多。（視覺中國）

然而，林大少曾講道性愛對他來講只是一種運動而已，自己絕對可以將「性」同「愛」分得好清楚的。雖然是風流公子，但他依然有喜歡的擇偶條件，表明要25歲以下的女子，長頭髮上圍要豐滿，非智慧型的，當時並一番大膽言論成為全城熱話。

林建名表明自己可以將「性」同「愛」分得好清楚的。（視覺中國）