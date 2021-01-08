林建名逝世│圈中多契仔契女　曾與趙碩之隔空對罵後關係破冰

大名娛樂老闆林建名今晨（8日）因淋巴癌病逝，他一生風流多情，除了女伴無數，亦有不少契女，當中最為人熟悉的，分別是與他傳出緋聞的何天兒（原名何傲兒），曾因女方不聽電話及琵琶別抱而當眾落淚，以及曾關係破裂的旗下藝人趙碩之，但都在大少的無限包容之下，關係一一破冰。

林建名與何天兒的關係峰迴路轉（視覺中國）

曾與契女趙碩之關係破裂（視覺中國）

2014年7月，大少與比自己小51歲的何天兒結伴現身陳慧嫻演唱會，因而傳出戀情，在緋聞沸沸揚揚之際，大少在傳媒面前指何天兒不接電話，加上得知對方情歸富二代周子揚，大少傷心感觸之下，兩度當眾落淚。不過其後，他與何天兒修補關係，不僅簽她成為旗下藝人，更設宴上契，親上加親。

另外，一向與林建名父女相稱的趙碩之，於2013年因與大名娛樂為續約一事搞得不歡而散。趙碩之開記招哭訴大名娛樂單方面續約5年，如果要解約需賠40萬，更斥責公司「講金唔講心」，而林建名則動氣指對方不懂飲水思源，二人隔空對罵，一度感情缺裂。不過大少亦選擇放生對方，之後二人也關係破冰。

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除了何天兒和趙碩之，大少也有不少契女亦有契仔，點擊圖片：

雖然大少生性風流同時多契仔契女，不過他亦沒有忽視自己的親生子女，三女林煒珽在IG上載多張家人的合照，難捨父女情，從相片中可見他與子女的感情深厚。

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