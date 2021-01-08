高海寧暫緩掘金大計宣布已回港爭視后　勢如破竹張曦雯拍手歡迎

高海寧（高Ling）去年相當多產，除了有4部主演的TVB劇，包括《殺手》、《反黑路人甲》、《迷網》及《C9特工》，其客串的內地劇《三十而已》，亦令她在兩地人氣急升！她更在《萬千星輝頒獎典禮2020》憑藉《反黑路人甲》中「莊麗明」一角入圍「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」兩大獎項，被視為今年大熱！

高Ling已經返港！（IG@sammkoling）

高海寧內地升呢做「寧姐」 瘋狂掘金出動王浩信拍直播預告勁大牌

但近月，高Ling飛到內地一口氣接了多個商演、直播、綜藝節目和網絡大電影《Tan Tan害我分了手》，實行瘋狂掘金，地位更幾何級跳升呢做「寧姐」。此舉，令不少粉絲都深怕她選擇繼續掘金而放棄獎項！而高Ling日前就在IG留言：「這兩天被好多人追問什麼時候回來，好了噢～我知道你們想我了！其實真有點兒感動，原來時不時出走一下也好，才知道有那麼多人愛著我，哈哈哈！」而其競爭對手張曦雯和黃翠如都紛紛留言歡迎高Ling回來。

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