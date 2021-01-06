55歲張衛健無悔留港貼身照顧病母　臉頰明顯消瘦惹網民心痛

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現年55歲的張衛健除了是圈中出名的「愛妻號」亦是一名孝順仔，自新冠肺炎疫情於去年爆發，張衛健就決定暫時與太太張茜分隔兩地，暫停工作火速回港照顧81歲母親，這一年張衛健無微不至地貼身照顧母親，相當孝順！日前，他就抖音就分享了自己的生活日常，看似又溫暖又搞笑，但臉頰明顯消瘦不少！

Dicky近年專心貼身照顧病母。(張衛健微博)

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新一年，張衛健率先以幽默自問自答形式作為開場白：「不好意思，頭髮有點亂。這一張真的是你天天躺在上面的床嗎？當然是我天天躺在上面的床，難道你的床是隔天才躺一次的？那怎麼隔壁好像沒人的？隔壁有人的時候，我還能拍給你看嗎？沒事吧你？今天我休假，什麼都不用幹，起床！」不少網民都相當配合地笑指張衛健的頭髮的確有夠亂的，非常風趣！

點撃下圖睇臉頰明顯消瘦！

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另外，張衛健又在另一條片講到自己與母親的晚間活動，除了每晚8點半之後是他的甜點時間，他亦會抽空與母親玩遊戲，例如鬥地主。看他陪伴在母親左右教她出牌，更笑言母親經常分不清什麼是「飛機」和「連對」等遊戲規則，即使這樣，張衛健仍相當有耐性，但不少網民都覺得張衛健瘦了不少，希望他肥一點。

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