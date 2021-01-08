林盛斌分享獨門吸金大法　一段說話成功拓展業務：奇怪事慢慢發生

疫情肆虐全球，各行各業大受打擊，藝人的收入亦因而大大減少。不過對林盛斌（Bob）來說影響未算很大，全因他有獨門的「吸金大法」。繼早前的「長銀包旺財運法」後，今日（8/1）Bob又在IG分享另一致富之道，全靠一段說話令他在疫情期間多了不同渠道的收入，之不過信不信由你。

Bob經常分享致富之道。（IG：bob_lamshingbun）

Bob提到早前跟大家分享每朝都會說的話後，收到不少人留言直指方法有效，於是他決定再分享另一段說話，甚至將這段說話貼在牆上日日望，而奇怪的事情亦逐步逐步慢慢發生：「上次分享咗我每朝起身都會同自己講嘅嘢：『今日，將會係好美好嘅一日，會有好多好好嘅事發生喺我身上！』之後收到唔少留言同PM話試咗一段時間，發覺好似真係有少少用，哈哈，咁就好。其實，仲有另一段我都係日日同自己講嘅，我甚至將呢段說話寫咗喺張紙上面，然後貼咗喺塊掛牆版度日日望住，而奇怪嘅事亦逐步逐步慢慢發生，我開始接觸到唔同範疇嘅工作機會，亦開始拓展咗唔同領域嘅生意業務。」

Bob續指在疫情期間，幸好有不同渠道的收入來源令他未至於「手停口停」。（IG/ @bob_lamshingbun）

他續指在疫情期間，幸好有不同渠道的收入來源令他未至於「手停口停」，而阿Bob就將功勞歸給一段說話：「喺過去呢大半年演藝事業接近停頓期間，好感恩正正因為多咗有唔同渠道嘅收入來源，雖然未必係好多錢，但起碼不至於手停口停，而我亦好肯定呢幾個途徑嘅被動收入，將會隨住時間而一步一步增加。係咪好想知呢段說話係咩呢？希望大家都可以抄低佢，每日都同自己講：『有好多好多錢，透過多個途徑，以遞增嘅方式，源源不斷咁湧向我，我覺得好開心，好感恩！』信不信由你，反正我信了，亦一步一步努力實踐中。」

最後，他亦提醒大家不要單靠一種收入去維持生活，要好好利用技能、人脈資源等等去開拓更多的收入來源：「記住，千祈唔好只靠單一收入去維持生活，呢個世界冇一份工作係絕對穩陣同安全，一定要運用你嘅知識、技能、人脈資源，去啟動呢個「多途徑收入來源」嘅機器！努力，加油。」

點撃睇更多Bob照片：

+ 14 + 14 + 14

同場加映

馮盈盈傳與鄭衍峰一年情玩完 醫生舊愛鍾文浩月底迎娶氣質美女