最強「姜糖」公敵橫空出世？　21歲姜濤陪富婆KOL食飯做契細佬

21歲MIRROR主將姜濤（Show）上周五（1/1）在商台《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中憑歌曲《蒙著嘴說愛你》奪得「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，又摘下「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」殊榮，成為有史以來最年輕的大獎得主，造成極大爭議，有人認為他不值拎獎，亦有人覺得非常合理。不過，無論對姜濤拎獎抱着哪一種想法，也不能否認他是現今娛樂圈的「當紅炸子雞」，廣告多、收入勁，更有大批老中青「姜糖」（姜濤粉絲專稱）瞓身支持。

叱咤2020︱21歲姜濤奪我最喜愛的男歌手 成叱咤史上最年輕得主

叱咤2020︱姜濤奪「我最喜愛的歌曲」 感謝花姐：冇你冇咁多新人

點擊下圖回顧姜濤奪獎呆萌一刻：

姜濤入行兩年幾乎零緋聞非常「乖仔」，所以一班「姜糖」都非常安心。不過，近日卻有一位「姜糖公敵」橫空出世。今日（8/1），KOL雪姨（Sharon Yung）便在Instagram限時動態中貼出多條食午餐的短片，她不但騷出用膳地點是曾奪米芝蓮一星的中菜餐廳金葉庭，又曬出自己與陪她撐枱腳的姜濤開心舉起V字手勢的情況：「@keung_show我的好細佬，作為姐姐我覺得應該要有上契禮物。」令不少「姜糖」感到羨慕又妒忌。《香港01》記者以短訊向雪姨查詢午餐細節，以及與姜濤是否已經上契，惟對方暫未回覆。

點擊下圖觀看雪姨與姜濤開心食Lunch情況，以及姜濤其他靚相：