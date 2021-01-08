鄭欣宜邀許廷鏗上門食米芝蓮大餐　西半山千呎豪宅意外曝光

現年33歲的鄭欣宜（Joyce）近期進軍YouTube界，不時拍片分享生活點滴以及美容心得。早前，Joyce與許廷鏗（Alfred）這對「異父異母低能巨孖寶」相識十年，Joyce特意為對方準備驚喜更拍片與網民分享，同時亦令西半山嘉和苑的千呎豪宅曝光。

Joyce與許廷鏗相識十年，Joyce特意為對方準備驚喜更拍片與網民分享，同時亦令西半山嘉和苑的千呎豪宅曝光。（影片截圖）

為慶祝相識十周年，欣宜邀請Alfred到家中作客，並特意請來米芝蓮一星意大利餐廳大廚上門炮製晚餐。欣宜將整個過程拍下跟網民分享，二人吃得津津有味不時流露幸福表情。不過大家的焦點就落在欣宜的千呎豪宅上，整間屋以米白色為主調，客廳放置L型長梳化以及粉紅茶几，茶几上就放滿植物包括仙人掌等等，牆身的白色櫃則放滿獎座。

飯廳放置了一張白色圓形大餐桌，面向着鏡子令整間屋空間感十足。欣宜的睡房內更有King Size大床，熱愛打扮的她亦在睡房設置衣帽間。據指她現居的是西半山嘉和苑中層B室，為3房單位，實用面積約1093平方呎。欣宜繼承遺產後於2009年以「天立集團有限公司」名義，斥資980萬元購入單位，當時呎價約8966元。現時欣宜所持的單位估值約3000萬港元，相隔12年升值逾2000萬。

逐格睇欣宜千呎豪宅：

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