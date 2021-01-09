【潮流合夥人2】歐陽娜娜叫陳偉霆「爸爸」遭炮轟　網友：好嘔心

內地真人騷《潮流合夥人2》播出一半，五位嘉賓陳偉霆（William）、歐陽娜娜、范丞丞、周揚青、劉雨昕@THE9迎來首次團建，一起玩滑翔傘、滑雪等，氣氛融洽，似足一家人。

然而，在最新一集中，歐陽娜娜因稱呼陳偉霆作「爸爸」，再次遭到網友炮轟。事緣五人一起去滑雪，作為大家長的陳偉霆向來對四位後輩照顧有加，加上他擅長滑雪，因此幫周揚青同歐陽娜娜整理裝備，貼心的舉動令兩位女生覺得他好似「爸爸」一樣，於是歐陽娜娜就順口講了一句「謝謝爸爸」，此時陳偉霆問道：「你可以叫我哥哥嗎？」但被女方否決。

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其後在滑雪場時，歐陽娜娜又興奮地大叫「爸爸，爸爸」，陳偉霆大聲地回應：「別叫我爸爸！」但歐陽娜娜並不以為然，繼續叫「爸爸，我想玩那個」，因此遭到網友瘋狂狙擊，很多人都評論道，開玩笑固然可以，不過對方明顯不願意，應該予以尊重，這樣做很不禮貌。

五人一齊滑雪。（視頻截圖）

早在節目開播不久，歐陽娜娜就在未經陳偉霆准許的情況下進入其房間，並隨意試穿波鞋，試戴首飾，當時已經引起不少網友反感。而歐陽娜娜來參加節目時，曾說自己服裝未帶夠，於是周揚青表示願意藉自己的衣物給她，結果其後被人發現他穿了陳偉霆的睡衣以及范丞丞的襯衫，再度惹網友不滿，今次叫陳偉霆「爸爸」，又激怒網友。通常男女藝人上節目都會保持距離，但歐陽娜娜卻反其道而行，遭網友指責道德問題。其實歐陽娜娜在節目中也穿過劉雨昕的睡袍，可能也有穿周揚青的服裝，只是未播出來，大家並不知曉。

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而也有網友認為，歐陽娜娜穿陳偉霆以及范丞丞的外套也是因為兩位肯借，不應該只針對歐陽娜娜一人，於是便有網友專門開貼討論︰「面對歐陽娜娜的行為，陳偉霆該怎麼做才能既不被罵不守男德，也不被罵小氣沒紳士風度？」

網友認為陳偉霆進退兩難。（微博圖片）

面對網友的各種批判，歐陽娜娜也是一反藝人常態，不理評論有多難聽，她反倒「越講越做」：