Angelababy叫老公黃先生好陌生　知情人士爆：離婚是板上釘釘之事

內地男星黃曉明因不避諱同前女友李菲兒在綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》世紀同台，掀起廣大討論。再度令當年傳出是Angelababy（楊穎）做第三者而介入他們的關係傳聞再起，令到Angelababy相當生氣親上微博發文澄清，並稱呼老公為「黃先生」，令到不少網友覺得這個稱呼好陌生，再度引起婚變揣測。

黃曉明不避諱同前女友李菲兒同台，掀起當年三角戀情。（黃曉明工作室微博圖片﹑李菲兒微博圖片）

而近日就這件事有一名自稱是香港前資深娛樂記者，名為「香港朱皮」的微博帳戶則在微博爆料，指出Angelababy之所以叫黃曉明為黃先生，其實是為自己留一條後路，他留言講道：「很簡單，離婚了如果再叫老公，有一天如果有事情鬧上法庭，不然離婚了還叫老公，就是赤裸裸的欺騙，會被外面攻擊，分分鍾要退出娛樂圈。」同樣地黃曉明亦發出聲明，沒有稱呼Angelababy為「老婆」，只用baby這個稱呼，同樣是因為法律問題，還揚言他們離婚已經是板上釘釘之事。

Angelababy叫黃先生被人感覺好陌生。（黃曉明工作室微博圖片﹑楊穎工作室微博圖片）

另外，還預估在1月17日兒子小海綿4歲生日之時，Angelababy會同黃曉明合體，好讓外面的人以為他們沒有離婚，到底這個預言會不會成真，我們就拭目以待。