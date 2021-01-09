萬千星輝2020｜龔嘉欣回顧《殺手》打戲︰重頭一次我也是無怨無悔

龔嘉欣（Katy）憑《殺手》中易蘭（Dark Angel）一角首度入圍角逐「最佳女主角」！（IG@kungkaty）

2020年係龔嘉欣豐收年，2008年入行至今已經12年，早前播出嘅《香港愛情故事》中，喊戲令人動容，而上年年初《殺手》中嘅Dark Angel打到飛起，令人眼前一亮，今屆萬千星輝頒獎典禮首次入圍角逐視后就成為大熱之一﹗呢日Katy上載《殺手》訓練片段，慨嘆：「實在驚訝那段艱辛日子是怎樣熬過來？」

龔嘉欣演《殺手》Dark Angel傷患纏身：都唔知道原來傷咗咁多地方

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喺Katy上載嘅訓練片中，見到佢起跳飛腳落地，全部硬橋硬馬功夫親身上陣，當時拍攝仲令佢手指筋都斷埋，背脊肩胛骨同lower back都受咗傷，Katy話：「有時候，偶爾重看這些拍攝《殺手》的片段，實在驚訝那段艱辛日子是怎樣熬過來？那個性感造型，那副俗艷妝容，每天要應付連綿不斷的動作場面。接二連三的受傷，身心俱疲的透支，卻成就了從影以來最傷痕壘壘，刻骨銘心的演出經驗！但要是現在重頭要我再來一次，我也是無怨無悔樂於奉陪。今次能憑《殺手》首度提名最佳女主角，感恩大家認同了我付出的努力，當然更感激監製敢於改造我的慧眼！演員最幸運的一個機遇！是能遇上懂得發掘你潛能的創作團隊，在拍攝現場惺惺相惜的好對手，還有劇集播出後多了一班欣賞和擁護你的觀眾！今次在《殺手》裡，我全都擁有了！我是Dark Angel！#我要你記得我」

龔嘉欣（Katy）訓身演出﹗（IG@kungkaty）