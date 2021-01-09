金唱片2021︱IU贏BTS防彈少年團奪大獎　李敏鎬出場幾分鐘成話題

《第35屆金唱片獎》（金唱片2021）音源部門頒獎禮今天（9日）舉行，嘉許去年在音樂上獲得優異成績的歌手。今年IU終於事隔三年再獲頒大獎，以一人實力撃敗BTS防彈少年團及BLACKPINK等勁敵，她更預告新專輯將在一月內推出。

IU相隔三年再奪大獎。（JTBC）

今年「本賞」由10組歌手獲得，包括IU、BTS防彈少年團、BLACKPINK、MAMAMOO、華莎、Red Velvet、ITZY、ZICO、Oh My Girl和Noel奪得。其中IU相隔三年再獲頒音源部門大獎，她講到：「很榮幸三年後再獲頒大獎，很高興《Blueming》發行超過一年仍能獲得大家的喜愛。」除了多謝粉絲及工作人員外，IU亦有向在疫情期間仍默默創作音樂的藝人致謝。已一段時間沒有發行專輯的IU更透露正在新專輯，並承諾會於一月內完成。

按圖重溫IU久違的舞台表演：

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粉絲最高興見到Suga歸隊BTS防彈少年團。（JTBC）

另一邊因手術後久未歸隊的BTS防彈少年團Suga今天終於現身頒獎禮。雖然今年未能延續去年獲得大獎的好成績，但7人好心情都未有被影響，相信明天的唱片部門頒獎禮上，粉絲能夠期待一下組合的表現。此外，今天以頒獎嘉賓現身的李敏鎬雖然只出場幾分鐘，但已馬上因帥氣西裝造型造成話題。

李敏鎬出場幾分鐘已成為熱話。（JTBC）