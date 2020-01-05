【金唱片2020】Momo@TWICE表演中滑倒　Lia@ITZY踩到長裙重摔舞台

《第34屆金唱片獎》音源部門頒獎禮昨天（4日）於韓國舉行，TWICE、MAMAMOO、請夏、ITZY和TXT等歌手都有獲邀出席，而唱片部門頒獎禮則將在今晚舉行。繼早前韓國三大台SBS、KBS和MBC的年末演出，因發生不同大小的意外被粉絲鬧爆後，昨晚的金唱片獎亦發生了不少意外。

去年年末，三大電視台都出現不少意外，Apink及Wanna One出身的金在奐被無故Cut歌，無法帶來預早準備好的表演令粉絲非常生氣外，最嚴重相信必定是Red Velvet Wendy於SBS《歌謠大戰》彩排時從高處墜下，導致手腕、盆骨骨折及面部受傷的意外。昨晚舉行的《金唱片2020》，粉絲以為會相安無事順利完成，可是ITZY及TWICE卻接連出了一點小意外。首先ITZY上台領新人獎時，成員Lia不小心踩到頒獎嘉賓鄭恩彩的長裙而失平衡跌倒。雖然Lia已即時表示沒有問題，但當時台上的成員也嚇了一跳，幸好未有受傷。

Momo在表演期間不慎跌倒，後面的多賢及Sana都有嚇倒。（YouTube截圖）

按圖睇TWICE表演驚險場面：

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Lia因踩到頒獎嘉賓鄭恩彩的長裙而失平衡跌倒。（YouTube截圖）

按圖睇ITZY Lia跌倒經過：

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除了ITZY外，師姐TWICE表演時亦非常驚險。從粉絲拍下的現場影片可見，小舞台的地板疑似過滑，因此8人表演時就像溜冰一樣。雖然TWICE已非常小心，跳舞擔當的Momo亦已收細舞蹈動作的力度，可是她仍在《FANCY》表演期間不慎跌倒。除了穿着另一款鞋子的多賢及定延比較穩定外，粉絲都可以清楚見到其他成員的表現也大受影響，Sana和志效更在空檔期間多次檢查看自己的鞋底。幸好這次TWICE亦沒有出現嚴重意外，可是舞台安全問題又一次惹來網民及粉絲的關注。

昨天彩瑛因身體不適而缺席紅地氈。（Viu《K1頭條》）

回顧昨天紅地氈現場照：