美國網紅認造謠Kanye出軌致與Kim離婚大賺十萬　曾舔廁板博上位

美國真人騷女星Kim Kardashian近日被爆與老公Kanye West婚變，《紐約郵報》（New York Post）更指兩人即將離婚，Kim已經聘請了著名律師Laura Wasser打官司。有報道指Kim因為難以忍受患有躁鬱症的Kanye而選擇結束6年婚姻，但日前美國網紅Ava Louise突然踢爆Kanye是因為搭上同志YouTuber Jeffree Star才導致婚變，震驚網民！

Kim Kardashian與Kanye West被爆婚變。（IG@kimkardashian）

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事後Jeffree Star拍片否認傳聞，但事件依然掀起網民熱議，更有網民發現原來爆料的Ava Louise正正是去年在Tik Tok發起新冠肺炎挑戰（Coronavirus Challenge）的網紅，Ava Louise去年上載了一段在飛機上舔廁板的短片，更呼籲大家轉發。不少網民對她的行為大呼噁心，更指她為了博上位不擇手段。

美國網紅Ava Louise去年曾發起新冠肺炎挑戰（Coronavirus Challenge）。（IG@avalouiise）

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對於今次大爆Kanye搭上Jeffree Star，Ava Louise就大方承認純粹是自己造謠，她表示自己只是想博人關注，但她不但沒有公開道歉，反而笑言：「我們都因此很開心，不是嗎？」雖然大批網民紛紛指責她毫無悔意，但Ava Louise不但吸引了更多粉絲關注，更透露自己因為這單傳聞在3日內大賺15,000美元（約116,345港元）！

Ava Louise透露自己在3日內大賺15,000美元（約116,345港元）！（影片截圖）