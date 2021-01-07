黃子韜繼承240億身家頻頻高調炫富　狂曬名錶私人飛機生活奢華

韓國男團EXO前成員黃子韜（Tao）自從2015年退團解約回國發展後，一直有富豪爸爸黃忠東大力支持，黃爸爸不但放下本業創立「龍韜娛樂」，全力支持兒子的演藝事業，更親力親為打理一切事務，但去年9月黃爸爸不幸病逝，留下逾200億人民幣（約240億港元）家產給兒子，當時黃子韜誓言不會辜負爸爸的期望，不過近期就因為頻頻高調炫富，掀起熱議！

黃子韜在爸爸病逝後，繼承了逾200億人民幣（約240億港元）的家產。（IG@hztttao）

黃子韜與爸爸一向感情深厚，他在爸爸逝世後於微博發長文，表示會擔起管理公司的重擔：「我一輩子都不會放下我爸留給我的心血！我也一輩子都不會讓我爸失望！」，令粉絲相當動容。不過在黃爸爸病逝後，黃子韜在網上炫富的行為愈見高調，不但頻頻在社交平台大曬私人珍藏，包括名貴跑車、名牌手袋、過百萬的名錶等等，更帶工作人員搭私人飛機出行。日前黃子韜在微博宣傳個人服裝品牌，順便曬出內裝豪華的私人飛機，有網民指就算不計飛機的價格，單是維護、停泊、保養等費用，一年至少要花費1700萬人民幣（約2039億港元），相當驚人！

日前黃子韜在微博宣傳個人服裝品牌，順便曬出內裝豪華的私人飛機。（微博@YKYBtao-黄子韬）

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據知黃爸爸曾登上山東青島財富榜第7位，在當地擁有四、五套房產，名下有12間公司，而黃子韜在爸爸逝世後，繼承了爸爸的所有家產。作風高調的黃子韜過往更曾大方公開自己的複式豪宅，處處都擺放着價值不菲的名畫及限量版模型收藏，甚至將過百萬的名錶稱為「小玩具」，富豪生活令人咋舌！

黃子韜有無數名錶收藏。（IG@hztttao）

經常大曬複式豪宅，處處都擺放着價值不菲的名畫及限量版模型收藏。（IG@hztttao）

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