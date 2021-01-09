秦嵐傳曾與黃曉明拍拖3年　為愛賠償千萬違約金惜分手收場

Angelababy（楊穎）早前在微博發文否認是第三者，澄清自己當年沒有插足黃曉明與前女友李菲兒的戀情，事件掀起網民熱議。捲入「第三者」風波的Baby日前收拾心情，與蔡徐坤一起出席代言活動，以一身黑色西裝上陣的Baby，型格十足，但就有不少網民指戴上眼鏡的她與秦嵐非常似樣，巧合的是其實秦嵐曾傳與黃曉明有過一段情，兩人更被外界視為金童玉女，甚至一度談婚論嫁，可惜最後分手收場。

Angelababy（楊穎）在「第三者」風波後首度現身。（微博@楊穎工作室）

+ 61 + 61 + 61

秦嵐當年在劇集《還珠格格3之天上人間》中飾演知畫，成功令觀眾留下深刻印象，連瓊瑤都給她極高的評價：「秦嵐一滴淚，天上一顆星」，而出道不久的黃曉明就在劇中飾演蕭劍，兩人因劇結緣，更傳出緋聞。之後秦嵐與黃曉明再合作拍攝古裝劇《龍票》，劇裏劇外打得火熱，被外界視為金童玉女。

秦嵐當年在劇集《還珠格格3之天上人間》中飾演知畫，與同劇的黃曉明傳出緋聞。（影片截圖）

出道不久的黃曉明在劇中飾演蕭劍。（影片截圖）

有傳當時秦嵐與公司簽訂合約，如果拍拖就要賠償1000萬違約金，而她不惜付出千萬都要與黃曉明在一起，更盛傳兩人已經買樓準備結婚。可惜在2003年黃曉明遇上車禍，雖然秦嵐向劇組請假照顧他，但之後還是要匆忙趕回去繼續拍戲，令黃曉明覺得秦嵐更重視事業，最後聚少離多的他們未能走到最後，戀情維持了約3年就無疾而終。

黃曉明在2015年與Baby結婚。（視覺中國）

秦嵐在節目中大跳性感爵士舞。（影片截圖）

點擊下圖睇兩人同場：

+ 10 + 10 + 10

之後黃曉明先後與應采兒、李菲兒傳出戀情，直至2014年與Baby公開拖手承認拍拖，並在2015年於上海舉行世紀婚禮。而Baby曾在2018年於內地舞蹈節目《新舞林大會》上與秦嵐同場演出，秦嵐在節目中大跳性感爵士舞，表演結束後，Baby大讚秦嵐「跳得太美了！」原本身為踢館者的Baby應該上台演出，但最後她決定放棄挑戰，令秦嵐可以順利晉級。兩人難得同台，不但沒有尷尬，還互相大讚，完全沒有火藥味！

秦嵐與黃曉明的舊情被揭。（微博@秦嵐工作室）