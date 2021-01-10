溫碧霞長居內地密密搵銀　複式豪宅內騎馬任行超乎想像

溫碧霞（Irene）早前為第29屆華鼎獎頒獎禮擔任頒獎嘉賓，與老公Kenny分隔兩地足足5個月的她，終於與老公在澳門相聚，兩人更一起慶祝聖誕及跨年倒數。不過近日Irene又輾轉於內地各個城市出席活動及上綜藝節目，更頻頻在抖音開直播帶貨，密密吸金！日前Irene在微博上載了一段於室內騎馬的短片，掀起網民熱議！

溫碧霞（Irene）早前與老公Kenny在澳門相聚。（微博@溫碧霞irenewan）

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片中身穿連身裙的Irene牽着白馬在大屋內行走，之後她再換上粉紅色冷衫騎着馬在客廳任行，除了Irene 30年如一日的Fit爆身形令人讚歎之外，超闊落的客廳更震驚網民，片中的豪宅裝修偏歐式風格，Irene身後的旋轉樓梯及水晶吊燈都相當吸睛，複式設計更顯豪華，不少網民都感嘆超乎想像，紛紛留言道：「見過遛狗的，沒見過遛馬的」、「有錢人的快樂難以想像」、「在家裏養馬房子得多大」、「有錢任性」、「炫富的新境界」！

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其實Irene之前曾在社交平台曬出二千多呎的清水灣海景豪宅，豪宅自帶花園，面朝大海充滿峇里風情，好有度假Feel。不過Irene近半年來一直留在內地工作，所以極有可能在內地購置或租住豪宅長住，而且空間更加闊落，令人羡慕！

清水灣海景豪宅充滿度假風情。（微博@溫碧霞irenewan）