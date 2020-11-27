《女神降臨》作者喵咪現真身上節目　劉在錫都一秒變「漫撕男」

韓國人氣網絡漫畫《女神降臨》作家「喵咪」，擁天使臉孔及魔鬼身材，猶如漫畫中的女主角一樣不真實，IG擁超過120萬粉絲。昨日（25日）節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》公開喵咪現真身上節目的預告，單是短短幾秒已造成熱話。

《女神降臨》作者喵咪現真身上節目，單是預告的討論度已非常高。（FB/@ idolissue）

喵咪雖然在網絡上人氣甚高，但她少有上節目與大家見面，因此昨天《劉QUIZ ON THE BLOCK》預告公開後，立即引來網民關注，大家都大讚喵咪實物也如照片一樣不真實。除了美貌成話題外，喵咪即場為主持劉在錫（劉在石）及曹世鎬畫的漫畫版人像照也成為了焦點。見到二人顏值一秒急升，節目也認不住替二人加上「漫撕在鍚」和「花世鎬」的稱號，認證喵咪的畫功。

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在喵咪的神筆下，劉在錫一秒變「漫撕男」！（FB/@ idolissue）

《女神降臨》人氣甚高，真人版韓劇將於下月9日開播。從已公開的劇照中可見，三位主角文佳煐、車銀優和黃仁燁就像完美複製漫畫中的人物一樣。其中文佳煐為了飾演女主角「任朱靜」妝前的醜女造型，不惜戴粗框眼鏡和畫假暗瘡扮醜，未開播已期待感十足；香港劇迷亦能在「黃Viu煲劇平台」上同步追看。

《女神降臨》真人版韓劇將於下月9日開播。（劇照）