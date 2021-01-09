【上陽賦】41歲章子怡難逃被轟無少女感　本人回應：不要再消費我

暌違近3年，章子怡領銜主演的首套古裝劇《上陽賦》於今日（9日）正式播出，未夠一日已經多次登上熱搜，討論得最多的，就是她的「少女感」。

由於章子怡飾演的王儇要從少女時期做起，出場時只有15歲，因此被網友狙擊她「沒有少女感」，認為她的年紀不適合做少女，看劇時很違和，但也有部分觀眾覺得章子怡詮釋出了少女的天真，無必要去強調「少女感」等。

對此，章子怡也忍不住在微博回應：「《上陽賦》片方和平台別再消費我行銷『少女感』了！」她表示拍這套戲時38歲，下個月42歲，這兩個數字都同傻女無關，更直言自己很清醒，接到劇本時已經知道要演繹角色的成長同變化，觀眾需要一個清淨的環境去了解同認識王儇，自己是本份塑造角色，其他消費大可不必！

然而，對於章子怡的一番說話，網友並不買賬，紛紛留言道：「你敢接不敢被說」、「無語了，不是說做演員要觀眾評價，到你這裡就成消費了你了」，更有觀眾笑言「片方就是你自己，自導自演？」等。

章子怡在微博回應「章子怡少女感」熱搜。（微博截圖）

其實觀眾對30+、40+女星出演少女時期一直都存在質疑，周迅、佘詩曼、唐嫣、劉嘉玲等無一例外，全部都遭到炮轟。不過，所謂的「少女感」，面貌只是一部分，更多的是內在的心理活動，以及一些肢體語言，這些都需要通過演技來塑造，且「少女時期」只是一套劇中最早期的部分，網友可以將更多的焦點放在劇情以及演員的演技上。