內地五大一線雜誌「金九大戰」　章子怡戴近6億珠寶登《VOGUE》

熟悉時尚的朋友應該都知道，每年的九月同十月，都是時尚雜誌至關重要的月份，因被視為時裝新一年新一季的開始，也是一年中廣告投放量最多的時候。同時，能在這兩個月份登上封面的藝人，也在一定程度上證明了其影響力，當中主要以國內五大一線女刊《VOGUE》、《Harper’s BAZAAR》、《COSMOPOLITAN》、《ELLE》以及《Marie Claire》為主。近日，「金九大戰」已落下帷幕，一起來看看究竟邊間強？

今年《VOGUE》以章子怡拉開金九首輪戰，面對仍未徹底消散的疫情，全球各個版本以「希望」為主題，共同發聲打氣。章子怡身穿Ralph Lauren一襲白色長裙，佩戴價值約7500萬美金（約5.8億港元）的Chopard「The Queen of Kalahari」系列珠寶，原料來自一顆重達342克拉，淨度F（無暇）的特殊鑽石，極其罕有。通過攝影師Elizaveta Porodina的鏡頭，由中國神話女媧補天的強大女性形象出發，演繹傳統五行金木水火土元素，呈現女性的力量與勇敢之美。不過，這個充滿油畫質感與復古風格的封面卻頗受爭議，不少網友認為畫面不夠清晰，人物形象模糊，看不出珠寶價值，缺乏時尚感，且已經連續三個月都是這樣的風格，實在有些審美疲勞。

章子怡演繹的《VOGUE》金九刊不獲網友看好。（官方微博）

除了《VOGUE》之外，其他四刊都有兩個以上封面，《Harper’s BAZAAR》分別是陳坤與劉雯。今年是陳坤發起的公益項目「行走的力量」第十個年頭，他依然不忘初心，繼續前行。封面以特寫鏡頭呈現，充滿古典氣息的造型，在光影中展示成熟男性的魅力。

陳坤依舊帥氣。（官方微博）

作為中國乃至國際首屈一指的超模，劉雯已經連續兩年登上《Harper’s BAZAAR》中國版金九封面。她身穿Prada 2020秋冬成衣系列，皮質外套搭配襯衣領呔與裙裝，詮釋剛柔並濟。

劉雯時尚表現力一流。（官方微博）

不過，《Harper’s BAZAAR》中國版在上個月「七七盧溝橋事變」當日，因錯用「良民證」遭網友炮轟，因此仍受到部份網友質疑。

《Harper’s BAZAAR》中國版錯用「良民證」出事 網友：係咪賤？

再看《COSMOPOLITAN》，整體風格則比前兩者明亮不少。舒淇以Louis Vuittom 2020秋冬成衣系列Tracksuit上陣，一頭All back濕髮配上大紅唇氣場十足，美艷與型格並存，青春永駐內心，無畏時光流逝。

舒淇造型相當有型。（官方微博）

手握頂級資源的吳亦凡今次是首次登上一線女刊金九封面，同樣身穿Louis Vuittom 2020秋冬男裝成衣系列雲朵印花套裝，一頭墨綠色短髮彰顯青春與不羈，大膽無畏，迎接更具多樣性的未來。

吳亦凡在影視、綜藝、時尚發展不俗。（官方微博）

李宇春是今次五大刊中，唯一一位擁有單人雙封面的藝人，分別以綠色彩繪妝容冷艷風格登上《ELLE》封面，前衛又未來感十足。由選秀出道至今15年，她不斷突破與蛻變，我行我素，在音樂方面獨樹一幟，呈現獨有魅力。李宇春的這兩版封面也受到網友力讚。

《ELLE》的另兩版封面則由賀聰、汪曲攸、潘浩文三位超模演繹，不同的的個性與氣質，也代表了當下服飾風格的不同，或復古華麗，或時尚幹練，不拘一格。

然而，今年五大刊中最與眾不同的，要數《Marie Claire》，啟用3位攝影師為5位超模拍攝不同風格的封面，包括杜鵑、張麗娜、汪曲攸、賀聰、項偞婧，三代超模齊聚一堂，記錄超模們的拍攝狀態與本我狀態，以時裝、藝術、紀實詮釋封面與內頁故事，展現不同的女性魅力。