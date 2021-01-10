安德尊罕有剖白情史　唯一心儀DJ關寶儀：因為窮唔敢高攀

「大王」安德尊日前到電台接受車淑梅訪問，他罕有剖白情史自爆唯一心儀的就只有90年代電台DJ關寶儀，可惜當年因貧窮而未敢展開追求。節目中，他亦有提到圈中人緣，為何經常以西裝示人等等的問題。

「大王」安德尊日前到電台接受車淑梅訪問，他罕有剖白情史。

安德尊曾被傳是中英混血兒，他亦趁機作出平反：「我係河南開封人，包公同鄉，但當日有人玩遊戲問呢個問題，又搵唔到我去證實，結果誤傳咗，我都冇乜意見。」他直言小時候家境清貧，父親是海員，一家七口曾蝸居於只有一百尺的板間房。自小就發明星夢的大王亦有想過長大後做醫生，更罕有剖白情史坦言當年曾追女仔追到菲律賓修讀藥劑學，可惜後來女友去世，故未完成大學就折返香港：「我咁大個仔唯一心儀嘅就係當年喺香港電台遇上嘅關寶儀，不過而家人哋都已結咗婚，我當年因為窮出身唔敢高攀一個咁好嘅女仔，我哋仲係好好朋友。」

一直盛傳大王的女助手其實是女朋友，淑梅姐單刀直入問其助手是否等他開口，大王立即回應：「我希望佢係啦！總之你儲定人情，不過講真，我唔想結婚，因為適婚年齡已經過咗。人稱我鑽石王老五仲好笑！20 年前我一時愚昧聽人講戴鑽石（會帶來）幸運，有光環吸力量，買咗一隻一卡四萬幾蚊嘅鑽石，在鏡頭前閃下閃下，後來俾人笑，戴咗一年半載除咗唔敢戴。」

大王坦言當年曾追女仔追到菲律賓修讀藥劑學，可惜後來女友去世，故未完成大學就折返香港。（資料圖片）

安德尊在圈中出名好人緣，與余慕蓮份屬好友的他亦有提到對方的病情：「因師傅曹達華關係，我哋時時見面，我仲喺佢哋（曹達華、余慕蓮）面前表演八式『如來神掌』，佢（余）視我親如子侄，佢嗰晚入ICU前打畀我，話出得嚟就再見，出唔返就下世見，我心都實埋，講唔到嘢，我話『放心，我會幫你都係舉手之勞』，至於佢間屋點樣處理？佢係一個大善人，不過呢方面佢就諗來諗去轉來轉去，都未諗清楚捐去邊度，我等佢好返出院之後再去處理，因為一切都未落實。」

雖說他人緣好，卻偏偏愛跟名廚李錦聯「頂嘴」，安德尊直言：「唔啱就係唔啱，頂嘴就係頂嘴，唔係故意！佢煮送好叻，對食材（認知）好叻，不過有時俾我捉到佢甩漏，係佢唔好彩，因為佢唔夠仔細，抽秤抽秤下就慣咗咯。我哋都好好傾，佢飲咗酒我就唔同佢傾，佢唔飲酒我就傾，不過佢飲咗之後其實仲好傾，成個李白坐係漁船上嘅感覺咁搖下搖下。我有講過叫佢唔好飲咁多，但係我知道呢啲係佢嘅人生樂趣。」

雖說他人緣好，卻偏偏愛跟名廚李錦聯「頂嘴」。（Facebook圖片）

至於為何經常西裝筆挺示人，他指是因聽從師父教誨：「我師父曹達華成日除咗叫我唔好學賭錢之外，仲要勤力，扮死屍都要去，要畀心機扮個好樣嘅死屍，佢仲叫我做明星要有返個明星款唔好失禮，所以我為氹老人家開心，次次都執到正，整整下都習慣咗，而家衣櫃有成 200 套西裝。」講起形象，安德尊續說：「人哋夠話我戴冇鏡片眼鏡、著西裝為行運，真正原因係眼鏡反光，唔想打燈師傅爬上爬落咁危險，最重要有一次我去香港電台泊車，我除咗副眼鏡俾保安攔截問我係邊位，我戴返副眼鏡佢先認得我，自此我唔敢除眼鏡喇！」

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