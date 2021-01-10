騰訊娛樂盛典｜容祖兒粉紅裝盡現少女感　李沁低胸裝超吸睛

內地網絡視頻平台騰訊今（10日）舉行「年度娛樂盛典」頒獎禮，眾星雲集引起不少網友關注。在紅地氈上各位女明星爭奇鬥豔，包括金晨﹑任敏﹑硬糖少女303﹑孟美岐等，不過仍然敵不過氣質女星李沁，她完全是紅地氈上的第一美。

李沁今日的打扮好搶眼呀！（李沁微博圖片）

身穿祖母綠貼身低胸長裙的李沁，一出場就已經非常搶眼，展露白滑香肩的她穿起這件禮服，盡現完美身段，再配上波浪捲的長髮散發成熟女人味。整體打扮高雅又不失性感，非常配合她自身的古典氣質，令她大受好評。

李沁展現美背好吸睛。（李沁微博圖片）

而同是90後的上位小花金晨就身穿黑色斜肩禮服，然而禮服的裙擺有些少透明的設計，雖則展示了美腿的部分，但遮蓋的範圍比較多沒有突出她長腿的優勢，令她身材比例看似怪一些。

金晨的禮服難突出長腿優點。（影片截圖）

而同是受邀嘉賓的楊冪﹑容祖兒就沒有走紅地氈，不過從領獎畫面可以看到，她們都是不約而同穿了露腿裝，完全無懼寒冷的天氣非常勇敢。是次楊冪身穿銀色貼身禮服現身，大曬修長美腿，再配上大紅色唇膏給人一種女強人感覺，非常有霸氣。而容祖兒的一身粉紅色打扮充滿甜美風，給人瞬間減齡感覺少女感十足。

容祖兒同楊冪不約而同穿了露腿裝。（英皇娱樂北京微博圖片﹑楊冪微博圖片）

另外，在獎項方面，去年推出多部劇集的李沁是次獲得「年度電視劇女演員」的榮譽。而金晨就獲得「年度電視劇突破演員」以及「年度綜藝女藝人」獎，事關去年她參加的綜藝節目《乘風破浪的姐姐》大受歡迎，令她話題度大增。而楊冪就獲得「女明星影響力」獎同「女明星商業價值第一」的榮譽，可見她的人氣一直有增無減。而容祖兒則奪得「年度女歌手」獎，可見她在內地發展都做得有聲有色。