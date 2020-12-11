典禮花絮流出許凱幫楊冪擰樽蓋登熱搜　胡杏兒點解最驚楊冪同台?

時下不少香港藝人北上發展，雖然機會多了許多，但始終不是自己的主場，地位似乎有所被降級？好似近日天后容祖兒同視后胡杏兒，齊齊獲邀出席「時尚先生2020」頒獎禮，不過卻被發現安排坐在第二排座位，不禁令人覺得地位不及一些年輕偶像，令人感到唏噓。

容祖兒同胡杏兒已經將重心轉移內地。（英皇娛樂北京微博圖片﹑胡杏兒微博圖片）

作為內地娛樂圈的年度盛事，「時尚先生」頒獎禮一向受到大家關注，今年亦不例外，邀請的明星多不勝數，包括楊冪﹑鄧倫﹑惠英紅﹑宋祖兒﹑許光漢﹑黃聖依﹑蔡徐坤﹑容祖兒﹑胡杏兒等人。而容祖兒同胡杏兒同樣選擇黑色禮服示人，前者露香肩又露長腿，盡現美好身材，而胡杏兒則身穿strapless dress，加上配戴的手飾作襯托，給人一種高貴優雅的感覺。

在香港一個為樂壇天后一個為電視視后，每有大型的頒獎典禮，她們均獲安排坐在第一排位置，展示出她們一線的地位。但去到內地似乎這些待遇有所改變，是次她們二人獲大會安排坐在第二排實令人驚訝，胡杏兒同一些新上位的小生同坐一行，好似許凱等人，而在她前面坐第一排的就是楊冪﹑鄧倫這一些人氣紅星。

容祖兒獲安排坐第二排。（微博圖片）

胡杏兒同樣坐第二排。（影片截圖）

而天后容祖兒則同台灣男星許光漢﹑張鈞甯等人同坐一行，在他們前面的有黃聖依﹑張雨綺﹑蔡徐坤等人，大會的坐位安排不禁令人覺得她的地位似乎不及一些晚輩。而是次頒獎禮中，客祖兒則獲得「年度歌手」獎，並在台上演唱紅遍大江南北的歌曲《獨照》，非常動聽。而胡杏兒則奪得「年度品質藝人」獎。另外，在她上台擔任頒獎嘉賓的時候，公開表明最害怕的同框藝人就是楊冪，事關楊冪奪得「年度最美麗女人」獎，可想而知她的魅力多麼強勁，似乎為不少女藝人帶來壓力。

容祖兒奪得「年度歌手」獎，胡杏兒奪得「年度品質藝人」獎。（容祖兒微博圖片﹑胡杏兒微博圖片）

事實上，海外藝人在內地發展的確不易，單看戲劇圈好多已經是一線的演員其實都幾乎演配角，好似佘詩曼（《延禧攻略》﹑《燕雲台》）﹑羅嘉良（《絕代雙驕》﹑《東宮》）﹑胡杏兒（《那年花開月正圓》﹑《末代廚娘》）﹑宣萱（《聽雪樓》﹑《倩女幽魂》）等，而據指在內地有一個規定就是一個劇組只容納最多4-5個海外藝人，競爭是非常大的。而近年又因為許多年輕演員湧現，大部份劇集的主角都是他們出演，畢竟有流量就是王道。

不少一線紅星在內地發展好少做主角。（佘詩曼微博圖片﹑羅嘉良微博圖片）

另外，在是次頒獎禮中有不少花絮畫面流出，就好似坐在後排的許凱幫楊冪擰開瓶蓋，展現男友力令這一段畫面登上熱搜。而不少網友都好期待他們的新劇《愛的二八定律》。還有鄧倫不斷同楊冪閒談，不時又玩手機，二人的友情非常好。

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許凱幫楊冪擰開瓶蓋。（微博圖片）