52歲凍齡女神蕭薔超性感現身有問必答　揭4年前緋聞男友真實身份

久未露面的台灣第一美女蕭薔8日為時尚禮服設計師也是多位演藝圈藝人歌手指定合作的林薇副品牌VK發表會擔任嘉賓，她一襲低胸香檳金禮服現身，展現23腰姣好身材宛如女神降臨，現場她有問必答，談到4年前被偷拍的勾手男，蕭薔大方解釋：「我們就是4姊妹，他算小妹吧！」兩人感情好到可以一起出國旅行，至於是否可以同睡？她笑答：「要看哪一種睡。」

蕭薔8日穿著一襲金色性感禮服現身雙峰呼之欲出，林薇表示原始的構想就是想符合蕭薔女神的性感、柔美、夢想、俏皮、熱情，禮服的重點應該是在腰。她和林薇相識於2019年，兩人一起為了她的「蕭薔放衣櫃」做公益，林薇捐了五套晚禮服義賣。這次林薇成立副牌，蕭薔也二話不說在寒冬下到場力挺（點擊放大瀏覽）▼▼▼

蕭薔表示現階段有兩支廣告代言在談，也有戲劇邀約，但她目前只想做開心的事情，雖然她性感亮相，但蕭薔禮服下內有玄機腳底前後都有暖暖包，克什米爾的襪套和兩條褲子。她多年來身材不變形，始終維持170公分45公斤，現在最怕的是「體重再往下掉」。

提起追求者和4年前被偷拍牽手的圈外男子，蕭薔解釋他們是兩男兩女的好朋友組合，稱為4姊妹，二姊是室內設計師，三姊是她的美容師，牽手男則是小妹兩人也有工作關係。彼此的關係是感情好到不分性別，可以一起出國旅行互相幫助互相成長的好朋友。

她說每天都要做一件對自己有幫助的事情，但母親走了以後應該要每天做一件自己想做的事才不會有遺憾，很有能量很有意義，睡覺的時候很安心，上天給我很大的恩惠，感謝這一天沒有虛度。她曾為了幫媽媽沖喜想去動卵，看到長長的針就想打退堂鼓，當時媽媽告訴她：「不要為了她的關係去影響另一個人生，我媽是我最好的心靈導師，我每天在抄經的時候還是會跟她相遇。」

蕭薔說她現在的熱情已經不是像火山爆發，而是希望像綿長永恆，所以婚姻不會是她人生中最熱衷的事情。

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本土劇女神高宇蓁一席黑金禮服性感露出半球與美腿，她笑說這尺度不是最大，過去未拍照也曾全裸，這次算是睽違多時之後的第一次性感演出，就獻給林薇。她是林薇副牌VK代表象徵著潮流與年輕，而她擔任保養品牌總裁後也是新女性自主的代表和品牌主旨不謀而合。去年高宇蓁的保養品牌年營業額破億，據知今年會發出至少四個月的年終。

林薇新品發表會也由維度文化音樂藝術總監言緯桀擔任音樂總監，演藝圈主播界包括王彩樺，高宇蓁，苗可麗，巴鈺，舒夢蘭，孫樂欣，鍾欣怡，吳定謙、庹宗康等等數十位好朋友抵達。近期在民視戲劇「多情城市」中大放異彩的真假公主顏曉筠，她同時也是「舞力全開」國標舞大賽三屆冠軍，豐富的肢體語言引領出VK品牌要傳達的簡潔有力的設計風格。為了紀念2021年，由林薇開創的副品牌VK正式登場，林薇設計了一款黑色燙金字的環保袋，反面設計則是與言緯桀的J品牌聯名。

高宇蓁席林薇品牌發表會。（聯合新聞網授權使用）

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