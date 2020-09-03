【乘風破浪的姐姐】盤點台灣7大凍齡美魔女　52歲伊能靜唔係最靚

中國實境節目《乘風破浪的姐姐》正紅！網羅兩岸三地30歲以上女明星：寧靜、藍盈瑩、萬茜、郁可唯、丁噹、鍾麗緹……等美麗熟女團，話題持續延燒，網上熱議不斷，但你知道嗎？台灣也有大齡女神，凍齡美顏一點都不輸給乘風破浪的姐姐！現在就一起來盤點這些婀娜多姿、風情萬種的台灣頂級美魔女吧！

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一、蘇慧倫（49歲）

你相信嗎？永遠的玉女歌手蘇慧倫，經典作品《Lemon Tree》、《鴨子》…等，已經是24年前的事情啦！2014年蘇慧倫嫁給「滑板之父」孫益民之後一度低調歸隱，專心在家相夫教子，但近年來她演出動作頻頻，先是跨年與粉絲高唱經典歌曲，今年3月更是華麗回歸發行第十張專輯，讓外界更驚嘆她凍齡美顏和空靈氣質呀！

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二、徐曉晰（52歲）

MTV台VJ出道的藝人徐曉晰，年輕時曾經和吳倩蓮、岳玉蓉組成三人少女團體「野餐俱樂部」，即使二十幾個年頭過去了，結婚又離婚的她依舊美麗如昔，前陣子她在臉書分享自己一身比基尼辣肉大秀腹肌的窈窕曲線，健康又性感的風采讓少女們都自嘆不如！

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三、張庭（50歲）

讓人驚呼的還有年過半百的演員張庭，90年代她憑著《花系列》在台灣走紅，近年與先生林瑞陽在中國發展美容事業，同時更以《武媚娘傳奇》當中美麗跋扈的「韋貴妃」一角在兩岸三地走紅，張庭苗條體態和淺淺的酒窩嫵媚一笑，儘管幾十個年頭過去了，美麗姿態依舊猶如青春少女。

四、林美貞（49歲）

林美貞曾與演員丈夫孫興結婚、離婚、復合、分手，感情世界令人霧裡看花，但現實生活中她即使和孫興分合多年，卻沒說過前夫一句壞話，把力氣用在好好保養和寵愛自己，活出最美姿態，即使現在追求者如過江之鯽，林美貞對感情仍相當隨緣，是演藝圈中獨立又亮麗的美魔女代表。

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五、方季惟（53歲）

第一張唱片就一炮而紅的方季惟有「軍中情人」、「永遠的玉女」之稱，當紅之際成了周星馳電影《賭俠II之上海灘賭聖》台灣版的女主角，之後在歌壇發展超過32年美麗如昔，不老容顏猶如童話故事中的女主角，即使已經53歲清新氣質依舊。

六、陳明真（53歲）

同樣以清新秀氣聞名的藝人陳明真，外型纖細高挑，出道時有「長腿姐姐」之稱，在《台灣靈異事件》的演出至今仍是許多人的童年回憶，儘管近年來與音樂人季忠平的婚姻鬧得沸沸揚揚，生下一對寶貝雙胞胎的她仍保養得宜，歲月似乎沒有在她臉上留下痕跡。

七、伊能靜（52歲）

伊能靜近日在中國實境節目《乘風破浪的姐姐》展現勁歌熱舞的一面，讓人回想起她出道時唱跳少女的嬌俏模樣，直稱自己52歲了仍是美少女，霸氣金句和一舉一動引起瘋狂熱議。而52歲的伊能靜與小10歲的演員丈夫秦昊，恩愛模樣更是受到外界關注，看來有愛情的滋潤，伊能靜似乎一點也不會老呀！

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