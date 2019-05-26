51歲蕭薔逆齡魔鬼身材衝出國際　英國報章大讚越變越年輕

初出道時曾被台灣傳媒封為「台灣第一美女」的台灣女演員蕭薔雖然現已51歲，不過「歲月不饒人」這句說話卻不能的套用在她身上，日前她不但因魔鬼身材登上微博熱搜成為熱話，近日更登上英國老牌《每日郵報》（Daily Mail）網頁版，被當地報章大讚她的越來越年輕，凍齡能力「震驚100萬人」，揚名海外。

蕭薔今年已經51歲，身材卻勝過不少年輕女生。（蕭薔微博：@萧蔷StephanieH）

蕭薔日前以一身露臍裝現身機場，大曬長腿和纖腰，完美打破對該年齡應有的固有印象。《每日郵報》亦將蕭薔這位凍齡女星與多位1968年出生的女星比較，包括Ashley Judd、Kylie Minogue、Lucy Liu以及Naomi Watts，凍齡值高下立見。

英國《每日郵報》日前以蕭薔撰寫文章，並大讚她的凍齡能力「震驚100萬人」。（Daily Mail）

蕭薔日前現身機場的照片在微博瘋傳成為焦點。（微博圖片）

據稱，身高1米7的蕭薔體重一直維持在45公斤左右，腰圍更加只有24吋，連一眾年輕女星亦比不上。蕭薔能夠多年來保持完美身段，當然下了不少苦功，她練習瑜伽長達10年，一字馬等高難度動作完全難不倒她，再加上配合游水和健身，才有今時今日令大家讚嘆的腹肌和好身段。另外，她亦是一位素食者，她曾明言這是變年輕的最大秘訣。蕭薔亦勉勵想與她一樣變年輕的女性要堅持：「堅持、堅持、再堅持，永遠不輕言放棄，妳一定也可以的。」

她經常分享自己做gym的成果。（蕭薔微博：@萧蔷StephanieH）

不少網民都認為蕭薔實在不像51歲：「看身材就像20多」、「我也希望我51的時候能有這樣的身材」、「我20幾，腿是她的兩倍粗」，對她的完美身段深感佩服。

蕭薔曾演出多套瓊瑤和古龍劇集，圖為《小李飛刀》劇照。

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