萬千星輝2020｜蔡思貝六度提名首封視后　緋聞女王靠扮醜成功洗底

TVB《萬千星輝頒獎典禮2020》「最佳女主角」競爭激烈，被視為大熱人選的高海寧五強不入，最後由蔡思貝（Sisley）憑劇集《踩過界II》中趙正妹（癲姐）一角奪得！Sisley有份參演的《機場特警》收視成績理想，她更擔正兩套台慶劇《踩過界II》及《使徒行者3》，不少觀眾都大讚她的演技有進步。入行7年的Sisley在2013年參選港姐奪得亞軍後入行，雖然因為緋聞不斷搞到形象受損，但近年她努力洗底，演技愈來愈有進步，更成功衝擊視后！

恭喜晒！（節目截圖）

蔡思貝（Sisley）在2013年參選港姐奪得亞軍後入行。（視覺中國）

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Sisley在2013年參選港姐時一直被視為大熱之一，最後僅輸給陳凱琳屈居亞軍。當選三個月後Sisley即獲監製張乾文賞識，參演劇集《八卦神探》。加入TVB後的Sisley上位迅速，未夠兩年已經有機會做女主角，在2015年劇集《衝線》中飾演單車手陽光，但演技飽受負評，尤其是表情生硬及懶音問題被狠批，但她依然憑着此劇首度入圍角逐視后。Sisley曾在接受訪問時自認是「一pat屎」，更一度患上了躁鬱症，但她未有放棄，努力磨練演技。

Sisley在2015年劇集《衝線》中飾演單車手陽光，雖然演技飽受負評，但依然憑着此劇首度入圍角逐視后。（劇照）

點擊下圖重溫Sisley的演出：

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其實備受力捧的Sisley一直都機會多多，不但多次擔任劇集女主角，更由2015年開始連續5年獲提名視后。入行以來一直以短髮示人的Sisley，在2017年劇集《踩過界》中不惜戴牙套扮醜，憑哨牙趙正妹（癲姐）一角在台慶頒獎禮上爆冷奪得「最受歡迎電視女角色」，成為史上最年輕得主！近年Sisley在《大帥哥》、《鐵探》中的演出都備受認可，尤其是在《踩過界II》中再度出演癲姐的她演技漸趨成熟，觀眾都看到她的進步，她更成功以扮醜取勝！

Sisley在2017年爆冷奪得「最受歡迎電視女角色」，成為史上最年輕得主！（資料圖片）

Sisley在《踩過界II》中再度出演哨牙趙正妹（癲姐）。（劇照）

不過人紅是非多，Sisley除了曾捲入假學歷醜聞之外，入行七年來更緋聞不斷，先後與鄭俊弘、周志文、羅子溢（前名羅仲謙）、洪永城、余德丞、張振朗、王浩信、胡鴻鈞等傳出緋聞，她更被封為「緋聞女王」！雖然Sisley飽受抨擊，更被指與達哥撞樣，但近年她不斷突破自己，終於證明實力！

Sisley曾被網民指外貌似足網絡紅人達哥。（視覺中國）

入行7年11位緋聞男友：