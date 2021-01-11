萬千星輝2020｜龔嘉欣奪大馬視后、女角色　奮鬥14年搵命搏終上位

TVB《萬千星輝頒獎典禮2020》「馬來西亞最喜愛TVB女主角」和「最受歡迎電視女角色」由龔嘉欣（Katy）奪得！現年31歲的Katy憑劇集《殺手》及《香港愛情故事》分別獲提名「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」，今次更是她入行14年以來首度入圍角逐視后，雖然失落視后，但大馬視后都係視后！

恭喜晒！（陳順禎攝）

龔嘉欣（Katy）在《殺手》中飾演易蘭（Dark Angel）。（IG@kungkaty）

Katy與羅天宇在《香港愛情故事》中飾演夫妻，深受觀眾喜愛。（IG@lawjoey）

Katy在16歲時經朋友介紹成為雜誌Model，早在中學時期她就曾在有線電視體育台及財經資訊台做過主持，直至2008年參演TVB劇集《盛裝舞步愛作戰》，其後正式簽約成為旗下藝人。由於外形清純又少女味十足，所以Katy大多被安排於劇中飾演妹妹或少女角色。不過近年Katy突破過往形象，多次挑戰演第三者及較為成熟的角色，包括《我的如意狼君》、《拳王》等，更因此被封為「小三專業戶」。

Katy大多被安排於劇中飾演妹妹或少女角色。（TVB）

Katy在《幕後玩家》中崩潰痛哭的這一幕，真是令人感同身受。（電視截圖）

點擊下圖重溫Katy的演出：

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Katy在2016年台慶劇《幕後玩家》中飾演賢妻良母程思汝（Carmen），當她得知老公Sheldon（黃宗澤飾）偷食Emma（劉佩玥飾）後崩潰痛哭，雖然當時26歲的Katy是首次演這類角色，但超班演技大獲好評，更奪得《萬千星輝頒獎典禮2016》最佳女配角！Katy去年有四套劇推出，當中她在《大醬園》挑戰演反派細幺令人恨之入骨，在《殺手》化身打女搞到一身傷，不但差點毀容，更斷了手指筋及割傷小腿等，再到年底播出的《香港愛情故事》贏盡口碑，Katy每次都絕對是「瞓身」演出！入行14年的Katy由低做起，一步一步走到現在，終於有獎肯定！

Katy在去年年初播出的劇集《大醬園》中飾演反派細幺，出色演技大獲好評！（YouTube影片截圖）

Katy在2016年奪得「最佳女配角」。（IG@kungkaty）

除了演藝方面備受關注之外，Katy的感情生活亦成為大家關注的焦點，一直以清純形象示人的她緋聞不斷，曾先後與關楚耀、周國賢、許家傑、沈震軒、張振朗、吳業坤、黃宗澤等傳出緋聞，而她唯一一段公開承認的戀情，就是2010年與相差16歲的鄧健泓拍拖，當年兩人發展到同居關係，但最後這段戀情只維持了兩年。2016年Katy因為拍攝劇集《平安谷之詭谷傳說》而與陳凱琳、譚凱琪及沈卓盈組成「少婦聯盟」，除了Katy外其餘三人都已為人妻，可惜Katy就未有着落，相信一班粉絲都好想見到成功封后的她早日找到真命天子！

Katy曾與鄧健泓拍拖兩年。（視覺中國）

陳凱琳、龔嘉欣、譚凱琪及沈卓盈因為拍攝劇集《平安谷之詭谷傳說》而組成「少婦聯盟」，四人感情深厚。（IG@ghlchan）