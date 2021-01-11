王浩信IG發文感謝台前幕後兼粉絲　唯獨沒提老婆陳自瑤惹公憤？

王浩信昨晚（10日）憑《踩過界II》在TVB《萬千星輝頒獎典禮2020》中奪雙料視帝寶座，他在得獎感言時因為激罕提到「多謝Yoyo（陳自瑤）」，而令鏡頭一轉影到台下的陳自瑤目無表情疑似黑面的回應在網上瘋傳，兩公婆「婚變」的傳言亦再度引起網民熱烈討論。

王浩信昨晚奪視帝寶座，公開感謝太太陳自瑤。（資料圖片）

陳自瑤聽到王浩信公開感謝自己時反應冷淡，面無表情。（《萬千星輝頒獎典禮2020》截圖）

陳自瑤其實在頒獎典禮完結時都有上前攬住王浩信祝賀他。（葉志明攝）

陳自瑤今早在Instagram分享多張昨晚超性感造型的福利照，發文時雖然沒有公開恭喜老公再奪視帝，不過王浩信都有在Instagram默默畀like。

陳自瑤今早發文表示自己會繼續努力，文中亦沒有提起王浩信。（Instagram：@chenchiyiu）

王浩信在IG like陳自瑤的福利照。（Instagram：@chenchiyiu）

五個鐘頭之後，王浩信亦在Instagram發文感謝TVB給自己這個肯定，提到《反黑路人甲》的演員們、監製們、粉絲們和觀眾們，唯獨沒有提起老婆陳自瑤：「幸好趕得及回港，很開心和大家經歷了一個非常難忘的夜晚，多謝TVB再次給我這個肯定，恭喜所有得獎者，亦更加恭喜所有因為《反黑路人甲》而得獎的兄弟姊妹，能和你們一起演出也是我的榮幸哦！再次多謝林志華先生和Benny黃偉強先生創作了 『張細倫』 這個角色，延續了『盲俠』的故事，讓我一嘗演喜劇的滋味，百感交集，甜酸苦辣！祝你們和所有觀眾都有個更好的2021！感恩！」

王浩信IG發文沒有提到陳自瑤，陳自瑤都沒有畀like。（Instagram：@vincentwong07）

朱敏瀚、姚子羚、朱千雪及黃智雯等紛紛留言祝賀王浩信二度奪視帝，不過網民始終將焦點放在他和陳自瑤兩夫妻身上，因為他不但沒有在文中提起對方，他所上載的六張照片入面亦沒有陳自瑤的蹤影，網民留言謂：「你要愛錫你家人先會長久」、「你要對你老婆好d」、「家庭才是人的基本，多點關心」。

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