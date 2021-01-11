萬千星輝2020｜王浩信陳自瑤互動唔似兩公婆　頒獎禮後竟前後腳走

無綫《萬千星輝頒獎典禮2020》眾位得獎者已經塵埃落定，男主角由王浩信憑《踩過界II》奪得「最佳男主角」和「最喜愛TVB男主角（馬來西亞）」成為「雙料視帝」，不過他與老婆陳自瑤全晚的互動反而成為觀眾以及網民的焦點！王浩信得獎時致謝陳自瑤時，竟疑似獲「黑面」回應，二人關係真是撲朔迷離。

王浩信憑《踩過界II》奪得「最佳男主角」成為「雙料視帝」。（陳順禎攝）

其實兩人在頒獎禮前的紅地氈，兩人已是被安排分開出現，王浩信接受《香港01》訪問，被問道會否擔心衣着單薄的老婆陳自瑤，他就避開了問題，回答：「其實今晚所有同事都着好少，大家都要小心。𠵱家疫情好嚴重，大家都要保重。但我哋同事都專業，希望尊重場合，大家可以大飽眼福，大家都好專業。」

陳自瑤全場同老公好少互動，連訪問都好少提及。（陳順禎攝）

另一邊廂，當陳自瑤被問到老公王浩信的話題，Yoyo就說：「頭先啲人都有問，但佢年年都大熱啦，冇特別去諗。（有幫佢拉票？）我係咁幫《那些我愛過的人》，唔好理咁多。」

其實之後兩人的互動都滲出了一種疏離感，難怪有不少認為他們的感情出現了缺口。頒獎禮後陳自瑤竟然坐上了蕭正楠以及黃翠如的「順風車」先行離開，留下了老公一人在TVB。

萬千星輝2020｜王浩信奪視帝公開致謝妻子 陳自瑤竟疑似黑面？

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