獨家｜ERROR保錡一腳兩船時間線曝光　Carrie被分手訊息絕密公開

男子組合ERROR成員吳保錡（保錡）於本月4日被踢爆背正印女友賴嘉賢（Carrie）出軌秘戀「宅男女神」張沛樂（沙律），雙方之後向傳媒默認戀情令Carrie無辜「被分手」而深受委屈，更於本月10日在社交網站公開要求保錡在24小時內透過媒體公開道歉，保錡在6小時後承認自己處理感情未夠成熟，並向對方道歉，但始終沒有承認自己一腳踏兩船。而保錡另一位前女友K小姐表示見到Carrie的遭遇後深感同情，更向《香港01》記者透露保錡的「渣男惡行」。

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K小姐公開了自己與保錡的Wechat對話內容：

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根據K小姐表示，Carrie亦透過她向《香港01》透露保錡一腳踏兩船的時間線。在1月4日（上周一）保錡被爆出秘戀沙律當日，保錡於凌晨4點幾打給Carrie表示知道有記者找過她，所以打算與對方「傾一傾分開呢一件事」，並向Carrie表示分手是他們兩個人自己的問題，不關其他人事。Carrie則表示兩人其實只沒有聯絡一個月，突然變成前度覺得匪夷所思：「由此之（至）終都無（冇）正式講過分手，直到記者同人講你同人手拖手情侶裝，仲有朋友幫你地（哋）影相，既（即）係一早好多人圍內知情啦！」

對話中，保錡則表示是Carrie於11月26日之後沒有再回覆過自己才令兩人失聯一個月，自己才決定離開：「最後一次搵你我有應你story（限時動態），你果（嗰）日係全日冇搵過我，跟住就一直冇聯絡。最好其實係你冇搵我，我要決定離開你，其實我真係諗左（咗）好耐。」

保錡應前女友Carrie要求 IG首度公開道歉：我承認處理唔夠成熟！

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Carrie怒斥這只是保錡的藉口，並表示自己根本不知道兩人有分過手：「情侶都唔係日日搵啦！開頭以為你嬲我，我又唔敢搵你，咁樣就可以咁快同其他人一齊，唔開心又唔一早開心見誠講，呢啲唔係一個月就拍新拖嘅藉口！」

之後保錡亦自認衰仔自己沒有向Carrie說清楚，並向她坦承自己於12月頭就和沙律開始拍拖，Carrie馬上反駁他根本並非與自己斷絕聯絡一個月後才「回復單身」：「幾日後就同人一齊，即係都追咗一排啦，講咩我唔搵你呀！」保錡表示自己沒有追過沙律，Carrie又繼續怒斥對方：「即係一日就一齊到，勁喎！一定之前有同人單獨食過飯，flirt（挑逗）過下癮，人哋又唔知你有女朋友啦！」保錡則詐儍扮懵堅稱自己當時已經單身，並表示自己之前沒有與沙律一起單獨食過飯：「我見大家都冇搵（大家），我都唔知自己有女朋友！」



對於舊愛指控，保錡回覆《香港01》時表示Carrie由11月26日起沒有再覆過自己訊息就決定結束這段戀情，所以自己並非一腳踏兩船搭上沙律：「11月26號係我搵Carrie，但最終佢沒有回覆過我，所以我就決定結束呢段感情，當時其實我以為自己被分手了。其實我有努力維繫呢段感情，但好多時間佢對我嘅冷淡，一齊嘅時候好多時都找不到對方，我已經考慮很久才有這決定。」

他承認自己在感情處理上確實有問題，亦承諾自己會日後會好好善待女友沙律：「我日後會做得更好，對唔住，希望你哋可以畀個機會我証明，我係認同對待呢段感情，我會努力令大家知道。」

點擊下圖放大睇睇保錡與Carrie的對話內容：

點擊圖輯睇睇保錡現任女友沙律的相片︰