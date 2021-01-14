逃恥SP｜新手爸媽問題多多？新垣結衣星野源七大金句惹港媽共鳴

迎接2021年新年，日本國民老婆新垣結衣就攜手星野源一起送上大禮──《逃避雖可恥但有用》新春特別篇，劇情描述了森山實栗和津崎平匡兩人慢慢進入新手爸媽的生活。從新垣結衣發現自己懷孕、到寶寶降生所面臨一連串的挑戰和難題，看似輕鬆的喜劇，編劇直球拋出了許多社會與家庭議題，包括：日本少子化與生育問題、婚後的夫婦別姓、職場對懷孕婦女及丈夫的不友善、育兒期間伴侶間的矛盾衝突、同性伴侶與單身者在現代社會的處境等等，深受觀眾好評，不僅女性觀眾可以從中獲得共鳴，不少男性看了更是點頭如搗蒜，還可以從中學習「說話的藝術」。

這回我們特別挑選劇中的7大金句，如果想要一探劇情，145分鐘的長度恰好是一部電影，在寒流來襲的周末追，再適合不過了。（點圖放大↓↓↓）

+ 30 + 30 + 30

同場加映：逃恥SP｜新垣結衣星野源跳全新「戀舞」 網民：為大家打氣的舞蹈（點圖放大看↓↓↓）

+ 2 + 2 + 2

延伸閱讀：

瘦子變胖子、大叔變大媽！特效化妝能有多厲害？盤點曾經為戲「變身」的好萊塢電影明星！

動畫與漫畫將同時完結？《進擊的巨人》確認即將在 4 月迎來「最終完結篇」！

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：《月薪嬌妻》特別篇超有共鳴！ 7 大金句解析：「女人習慣互吐苦水，男人更傾向獨自承擔最後一次爆發！」】