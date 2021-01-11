由新垣結衣及星野源主演的大熱日劇《逃避雖可恥但有用》（《逃げるは恥だが役に立つ》）於2018年掀起一股「逃恥」熱潮。劇集最為人津津樂道的，除了兩位主角之間的愛情故事之外，還有編劇如何運用故事情節，用輕鬆手法巧妙呈現當下日本社會的議題，讓觀眾在看劇之餘，也會開始思考更和關心自己身處的社會。

2021年，《逃避雖可恥但有用》（簡稱《逃恥》）特別在新春期間推出特別篇《人類加油！新春SP！！》，延續兩位主角津崎平匡（星野源 飾）及森山實栗（新垣結衣 飾）4年後的故事。今次特別篇同樣描寫了各式各樣的社會議題，當中包括現代社會對婚姻的看法（夫婦不同姓氏、男主外女主內）、多元性別（LGBT面對的困境）、以至是新冠肺炎為社會帶來的挑戰等時事熱話，在短短兩小時的劇集均有涉及！

（《逃避很可恥但有用》特別篇劇照）

其中，本次特別篇更加著墨探討關於職場和育兒的議題，編劇筆下精警的對白更揭開日本職場打工仔的辛酸，即按下圖！👇👇👇

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同場加映：《半澤直樹2》看日本職場飲酒文化

《半澤直樹》系列自播出後好評不斷，收視率亦屢破紀錄。劇集人氣高企的原因，歸功於編劇筆下的半澤直樹不畏強權，在唯命是從的日本職場上掀起另類鬥爭，讓日本人看得痛快並產生共鳴之外，海外觀眾也能從中了解到日本的職場，其中更暗藏著你未必發現到的職場飲酒文化！

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下班不去喝酒反而會令妻子不滿？即看全文：半澤直樹2｜日本職場飲酒文化4個潛規則 下班無酒局代表無前途？