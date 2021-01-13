愛美麗狂想曲｜陳瀅黑絲情挑蕭正楠　用長腿為對方脫浴袍勁誘惑

陳瀅為挑起老公蕭正楠性趣，出動黑絲加喱士內衣。（影片截圖）

陳瀅曾在《全職沒女》以low cat上衣出場，雖然只係得三秒，但瞬即令「陳瀅」一詞喺Google搜尋榜一個月爆升20倍之不過，驚豔一low後，陳瀅已甚少在劇中有性感打扮。

好腳法！（影片截圖）

但正所謂念念不忘，必有迴響，喺《愛美麗狂想曲》當中，陳瀅為咗色惑蕭正楠，穿上黑色情趣內衣上陣，爆血程度同李佳芯半裸以烈酒淋浴有得揮！劇中陳瀅本身鍾情於飾演藝術家嘅黎振燁，但由於渣男多次出軌而死心，其後當陳瀅發現最愛原來係飾演自己上司嘅蕭正楠後，表白、求婚一氣呵成。婚後，由於蕭正楠對親密行為十分避忌，令陳瀅要出盡法寶增添「性趣」。

正面睇到「哇」一聲。（影片截圖）

而呢幕係講陳瀅以黑色情趣內衣配以黑絲上場，半躺在床上，用長腿去「撩」開蕭正楠身上嘅浴袍，極其香豔。雖然陳瀅喺黑色情趣內衣外披上粉紅絲質睡袍，但仍遮掩不了其美好身材，亦成功令蕭正楠坦白從寬，講出之所以避忌親密行為，係知道陳瀅抗拒生小朋友，故打算欲擒故縱，並等到對方嘅排卵期出擊……由於陳瀅喺劇中嘅性格十分爽豪，多以T恤、長褲示人，所以呢個性感衣look對觀眾來說，有一定嘅衝擊力。

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