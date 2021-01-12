劉芷希收詐騙電話被開價120萬陪瞓　無奈太性感惹禍：會保守少少

曾在TVB劇集《黃金有罪》中飾演舞小姐莫莉莉及在《降魔的2.0》中飾演日本AV女優瑠佩悅子的劉芷希（Kimmy），在兩部劇中都大騷性感身材，憑着亮眼表現成功令觀眾留下深刻印象。不過去年5月Kimmy宣布不續約，並離開香港返回馬來西亞發展演藝事業。近日Kimmy大爆收到詐騙電話，更被要求「陪瞓」獲取更高報酬，令她相當困擾，於是她決定報警處理，並開記者會澄清事件。

現年35歲的劉芷希（Kimmy）曾在劇集《黃金有罪》中飾演舞小姐莫莉莉。（IG@kimmylow717）

+ 4 + 4 + 4

Kimmy在接受《香港01》訪問時透露自己在去年年初收到一名自稱是朋友Irene的短訊，對方聲稱要介紹一位地產商朋友給她認識，介紹有關地產代言的工作給她，之後該名騙徒就假冒馬來西亞當地一位地產商的身份直接與Kimmy聯絡，甚至提出「陪瞓」的要求：「我話我唔想，佢又話唔想同佢或者同其他人過夜，跟住錄音畀佢，好多奇怪嘅要求。當時唔係嬲，而係覺得好可疑，懷疑會唔會係身邊嘅朋友，知道我咁多嘢，咁我同男朋友、屋企人商量後決定試下套下佢，睇下佢會講啲乜，有咩要求。」

Kimmy在《降魔的2.0》中飾演日本女優「瑠佩悅子」。（電視截圖）

Kimmy曾在去年大爆被人問價，對方更開價50萬一晚，而今次就更誇張：「類似成個Package咁計，可能120萬工作加埋陪瞓，大概五六十萬係工作，私底下再畀我五六十萬叫我做啲不良交易嘅嘢，但冇傾到最尾條件係乜，因為由頭到尾都係套嚟套去，所以冇confirm一個金額。」不過就在套料期間Kimmy反被對方以雙方的對話內容威脅：「佢係威脅我要同佢配合，必須同佢發生關係，或者搵人發生關係後錄音畀佢，可能佢想攞更多誣衊我嘅證據。如果我真係信佢出去（陪）瞓，可能佢會再錄低更多我不良交易嘅嘢。」

Kimmy已經不是第一次被開高價要求陪過夜，今次她選擇報警處理。（IG@kimmylow717）

其實Kimmy早在去年年初報警處理，但在她年中返回大馬後，對方依然騷擾她，所以她在去年年底再次報案。對於多次被問價及捲入「陪瞓」風波，Kimmy就大感無奈：「可能係我出道以嚟嘅角色或者廣告都比較性感少少，所以會惹嚟呢啲麻煩。（以後會唔會避免性感演出？）應該都會考慮保守少少嘅造型，咁自己慢慢愈嚟愈年長，本錢同價值都會降低，可能冇人再搵我拍呢啲性感嘢。」

過往經常在劇中大騷Fit爆身材的Kimmy，坦言以後會考慮保守少少。（IG@kimmylow717）

Kimmy在返回大馬發展後主要以拍劇及廣告為主，並兼任模特兒學院導師，幸好在收入方面未有太大負擔：「返到嚟唔使租金，食住都係屋企，勤力啲接多兩個廣告都OK，屋企人唔需要我負擔，所以都好幸運。」提到正值事業上位期選擇離巢返回大馬，Kimmy就無悔自己的決定：「自己又唔係十八廿二，都冇乜資格同啲後生嘅人爭，自己本錢有限，都係時候擺時間落家庭度，隨緣啦。」與機師男友感情穩定的Kimmy原本計劃在去年結婚，但由於疫情關係唯有延後：「應該都係呢一兩年嘅事，但我男朋友嘅工作受到好大影響，大家心情都比較沉重，所以等疫情過咗去先啦。」

Kimmy與機師男友早有結婚計劃，但因為疫情關係選擇押後婚期。（受訪者提供）