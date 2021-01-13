曾被蓋世寶提分手自殘？　鄧健泓還原「刀仔拮大髀」事件：有受傷

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鄧健泓（Patrick）早前作客由倪詩蓓主持的電台節目《詩情廿四味》，分享入行趣事。其中，講到他主持兒童節目《閃電傳真機》時，曾被爆與當時另一主持蓋世寶拍拖，二人分手時更出現「刀仔拮大髀」報道。對此，Patrick直認當時有受傷：「我記得嗰時我執緊玩具，攞緊上面機械人時，因為睇唔到，把刀喺我前面跌落嚟，我有避，但可惜唔知點解插咗落我隻腳。」Patrick表示與蓋世寶仍有聯絡，更稱自己結婚時蓋世寶亦有出席恭賀。

倪詩蓓指Patrick唱歌拍劇表現不俗，可惜星途不順。（Facebook影片截圖）

鄧健泓和石詠莉在2017年年底正式結婚。（VCG）

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他又在節目中坦言當年主持綜藝節目，開始有很多負面評價和閒言閒語，令外界無視其付出過的努力：「我仲記得有1次睇張敬軒演唱會，要做嘉賓唱《朋友2號》，喺後台同我supervisor講，我不如唔好上去唱，會唔會上到去畀萬幾人『噓』我！上台後就知道大家冇忘記我，就算有1萬個人鬧過我，都總會可能有3、4千人聽我、支持我，要為嗰啲人去做好我自己！」於是他無視負評並努力做好自己。

蓋世寶曾與鄧健泓在兒童節目《閃電傳真節》合作。（Facebook/@蓋世寶）

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